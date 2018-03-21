СМИ: порноактриса подтвердила свои слова о сексе с Трампом на детекторе лжи

Порноактриса Сторми Дэниелс прошла проверку на детекторе лжи, которая подтвердила правдивость ее заявлений о сексе с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Wall Street Journal.

Проверка была проведена с помощью журнала Life & Style, в интервью которому Дэниелс рассказала об интимной связи с Трампом.

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Ранее сообщалось, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс. за молчание.

Майкл Коэн подал в суд на порноактрису Стеффани Клиффорд (Сторми Дэниэлс) за разглашние информации о ее отношениях с главой государства.