«Магистральный самолет XXI века». МС-21 впервые совершил рейс

22 июня самолет МС-21-300 с бортовым номером 73054 впервые совершил рейс во время испытаний. Он приземлился в московском аэропорту Внуково. В тот же день глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр финансов РФ Антон Силуанов отправились на борту МС-21 в Казань, где прошло совещание о проектах в области гражданского авиастроения.

МС-21 — первый магистральный самолет, разработанный в постсоветский период в России. В типовой конфигурации его вместимость составляет от 163 до 211 пассажиров. Производитель лайнера — корпорация «Иркут».

Длина самолета МС-21 составляет 33,8 м, размах крыла — 35,9 м, а высота — 11,5 м. Максимальная дальность полета достигает 6400 км, крейсерская скорость — 870 км/ч. Максимальная коммерческая нагрузка — 18,9 тонны.

Старт серийного производства МС-21 намечен на 2024 год. По заявлениям разработчиков, МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing 737 MAX, а также Airbus A320neo.