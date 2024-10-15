Лауреаты Нобелевской премии 2024 года

В шведском Стокгольме подошла к концу неделя объявления лауреатов Нобелевской премии.

Награду за открытие в области медицины и физиологии в этом году получили ученые Виктор Эмбросу и Гэри Равкан, которые открыли микроРНК (небольшие молекулы РНК). Это позволит лучше понимать и лечить различные болезни. К примеру, аномальная регуляция микроРНК может способствовать развитию рака, врожденным проблемам со слухом и зрением.

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Дэвид Бейкер, Джон Джампер и Демис Хассабис, все они работают с белками. Нобелевский комитет подчеркнул, что эти ученые «взломали код удивительных структур белков». Бейкер смог «сделать невозможное» — создать новые белки, а другие два лауреата разработали модель искусственного интеллекта, которая сможет предсказывать сложные белковые структуры.

Премию в области физики получили Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Их открытия «сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейросетей».

«Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейросети в широком спектре областей, таких как разработка новых материалов с определенными свойствами», — отметила глава Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.

Премию по литературе в 2024-м присудили южнокорейской писательнице Хан Ган за «впечатляющую поэтическую прозу, которая раскрывает хрупкость человеческой жизни и борется с историческими травмами». На русский переводили ее роман «Вегетарианка» 2007 года, самое известное произведение автора. Это история о женщине, которая после страшного сна отказывается от мяса, а затем вообще от пищи, «стремясь стать чем-то совершенно иным, например, деревом, питающимся солнечным светом».

В области экономики премию вручили Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону. Они изучали, как политические и экономические институты государства влияют на экономическое развитие стран. В Нобелевском комитете отметили, что работы этих авторов показали, почему «общества со слабым верховенством права и институций, которые эксплуатируют население, не генерируют рост или изменения к лучшему».

Премию мира передали японской организации «Нихон Хиданкё», которая объединяет жертв ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки. Отмечены ее усилия по сохранению свидетельств этих людей, которые должны доказывать необходимость отказа от использования ядерного оружия.