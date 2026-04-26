Стрелявший на приеме у Трампа американец разослал манифест со своими целями

Задержанный за стрельбу на приеме у президента США Дональда Трампа Коул Томас Аллен подготовил письменный манифест с угрозами в адрес чиновников американской администрации. Об этом в соцсети Х сообщила журналистка телеканала Fox News Жаклин Хейнрич со ссылкой на данные из Белого дома.

«В письменном манифесте подозреваемого четко указывалось, что он хотел нацелиться на чиновников администрации», — сообщила она.

По словам журналистки, этот манифест мужчина отправил своим родственникам незадолго до инцидента. В полицию обратился брат Аллена и рассказал о его намерениях. Позже сестра задержанного сообщила правоохранителям, что он имеет склонность к радикальным заявлениям и хранил два пистолета и дробовик в доме родителей, о которых они не знали.

25 апреля вооруженный мужчина попытался прорваться в зал во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемого задержали на месте происшествия, американский лидер не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США допустили, что покушение на Трампа было инсценировано для поднятия рейтинга.

 
