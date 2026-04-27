27 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

27 апреля законодатели в России отмечают День парламентаризма. В мире чествуют графических дизайнеров. Всемирный день тапиров напоминает о важности сохранения этих животных в природе. По народному календарю сегодня Мартын Лисогон — благоприятное время для смотрин и сватовства. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 27 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 27 апреля

* Всемирный день графического дизайна

27 апреля 1963 года в Лондоне был основан Международный совет ассоциаций графического дизайна (Icograda). Эту дату считают своим праздником все, кто причастен к профессии графического дизайнера. Сегодня проходят презентации проектов, выставки эскизов, конкурсы. Специалисты на конференциях обмениваются опытом.

В России у графических дизайнеров есть свой праздник, его отмечают 9 сентября, в день рождения известного дизайнера-графика Владимира Чайки (1955–2021).

* День спецчастей Росгвардии

27 апреля профессиональный праздник у спецподразделений, которые обеспечивают безопасность стратегически важных предприятий и ядерных объектов, сопровождают специальные грузы. Его полное название — День соединений и воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов Росгвардии. Дата приурочена к выходу в 1946 году приказа МВД СССР о создании специального подразделения для охраны особо важных научно-промышленных объектов. Сегодня чествуют отличившихся сотрудников, проходят встречи ветеранов службы, церемонии возложения цветов к мемориалам.

* День российского парламентаризма

27 апреля (по старому стилю) 1906 года начала работу Государственная дума Российской империи. Это был первый в истории страны институт, заложивший основы парламентаризма.

В честь праздника проходят парламентские уроки в школах, открытые заседания региональных законодательных органов, выставки исторических документов и экскурсии в Государственную думу.

Тронная речь Николая II на приеме членов Государственной думы в Зимнем дворце по случаю открытия Первой Государственной думы, 1906 год РИА Новости

* Всемирный день тапира

Тапиры — крупные травоядные млекопитающие, внешне похожие на свинью с небольшим гибким хоботом. В 2008 году был учрежден экологический праздник в их честь, чтобы напомнить о важности защиты этих необычных животных. По данным специалистов, мировая популяция тапиров составляет около 15–20 тыс. диких особей, и без решительных мер по сохранению мест их обитания и жесткого пресечения незаконной охоты они могут полностью исчезнуть.

В этот день в зоопарках и природоохранных центрах проходят образовательные мероприятия и экскурсии. В соцсетях проводится акция в защиту тапиров с хэштегом #WorldTapirDay.

Интересно В Азии верят, что тапиры поедают плохие сны, отождествляя их с мифическим существом по имени Баку — добрым духом-хранителем, который веками почитался в Японии и Китае. Легенда гласит: если человек просыпается от кошмара, ему достаточно трижды призвать пожирателя снов, и тот поглотит дурное видение, превратив его в удачу. Поэтому изображения тапиров на подушках и кроватях часто использовали как обереги.

* День вахтовика в России

Неофициальный, но популярный профессиональный праздник впервые отметили в 2011 году по инициативе работников, которые трудятся вахтовым методом. Идея быстро распространилась в социальных сетях, и теперь 27 апреля поздравления принимают десятки тысяч инженеров, геодезистов, крановщиков, механиков, нефтяников, газовщиков, сварщиков и представителей многих других профессий, которые длительное время работают вдали от дома, родных и близких.

* День Республики Саха (Якутия)

27 апреля 1992 года вступила в силу конституция Республики Саха (Якутия), а сама дата символически связана с основанием Якутского острога в 1632 году, с которого началось вхождение Якутии в состав Российского государства. В этот день в республике проходят торжественные мероприятия, народные гуляния и праздничные концерты.

Веселые праздники 27 апреля День маленькой избалованной собаки. Сегодня есть повод порадовать своего питомца лакомствами, массажами, играми и другими приятными вещами. Ведь владельцам это доставляет не меньше радости, чем самим четвероногим. День мармеладных мишек. Купите себе жевательный мармелад, чтобы вспомнить счастливые моменты детства, когда, поедая сладости, мы беззаботно наслаждались жизнью. День Вуди Вудпекера. Культовый мультяшный дятел — один из ярких персонажей американской анимации. В честь него в США даже придумали неофициальный праздник.

Что отмечают в разных странах 27 апреля

День свободы — ЮАР. 27 апреля 1994 года все граждане ЮАР, независимо от расы, впервые получили право голоса, что стало финальной точкой в многолетней борьбе против апартеида (политики расовой сегрегации и дискриминации). Праздник напоминает о переходе к демократии, равенстве и создании многонационального общества. В этот день проходят торжественные мероприятия, фестивали, выставки, посвященные прогрессу страны.

Контрпраздник: День несвободы в ЮАР В тот же день некоторые общественные движения ЮАР устраивают альтернативное мероприятие — День несвободы. Это неофициальное ежегодное событие, которое проводится с 2006 года. Оно задумано как контрпраздник, призванный показать, что для многих бедных южноафриканцев истинной свободы еще не наступило.

Празднование Дня свободы в ЮАР GovernmentZA/Global Look Press

День национального сопротивления — Словения. Дата приурочена к созданию Словенского народного освободительного фронта в апреле 1941 года. В официальных церемониях в этот день принимают участие президент и спикер парламента, а к памятникам борцам партизанского движения несут цветы и венки.

День короля — Нидерланды. Национальный праздник в честь дня рождения короля Виллема-Александра отмечается по всей стране массовыми гуляньями, концертами и знаменитыми «свободными рынками» (vrijmarkten), где каждый может продавать свои вещи без лицензии. Города украшают оранжевыми лентами, гирляндами, шарами и флагами — это фамильный цвет королевского дома Оранских, игравшего ключевую роль в жизни страны.

Религиозные праздники 27 апреля

* День памяти святых мучеников Виленских

Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленские жили в XIV веке и служили при дворе великого князя Литовского Ольгерда. За непоколебимую веру в Христа их подвергли заточению, пыткам и избиениям, но ничто не смогло сломить их силу духа. Мучеников казнили. А позже возле их мощей стало происходить множество чудесных исцелений.

В память о святых мучениках в Вильнюсском Свято-Духовом соборе служится Божественная литургия с участием местного архиерея и духовенства, после чего проходит крестный ход к раке с мощами святых.

Народные праздники 27 апреля

Мартын Лисогон

Народный праздник связан с днем памяти святителя Мартина I — папы Римского, который прославился мужественным осуждением ереси и пострадал за веру.

В конце апреля, согласно поверьям, лисицы бросают старые норы и начинают рыть новые. При переселении они якобы временно слепнут и глохнут, поэтому их можно без труда поймать голыми руками. Отсюда и пошло название дня — Лисогон.

Другое название этой даты — Вороний праздник. Наши предки верили, что если сегодня покормить ворон кашей, то «задобренные» птицы будут охранять хозяйство от грабителей и злых духов.

День расценивали как благоприятный для смотрин и сватовства. Считалось, что брачные союзы, скрепленные сегодня, будут счастливыми.

Именины 27 апреля

* Александр,

* Антон,

* Валентин,

* Иван,

* Евстафий,

* Мартин,

* Марианна.

Приметы: что можно и что нельзя делать 27 апреля

Приметы о погоде и природе

Если день дождливый — пахота будет легкой и плодородной.

Теплая и ясная погода — к хорошему урожаю зерновых.

Облака меняют форму на округлую — жди сухую и ясную погоду.

Увидеть в лесу зайца — к благополучию и счастью в доме.

Ветки калины или рябины не ломаются — семья будет здоровой и дружной.

Что можно делать 27 апреля

* Свататься и играть свадьбы — считалось, что браки, заключенные сегодня, будут легкими и гармоничными.

* Делать покупки, но только обдуманные, без спонтанных трат.

* Начинать активную подготовку к посевной: проверять инвентарь, вывозить навоз, пахать и сеять ранние хлеба — в южных регионах с этого дня начинались полевые работы.

Что нельзя делать 27 апреля

* Хоть праздник и называется «Лисогон», в этот день строго запрещалось причинять боль животным — наши предки полагали, что пойманная лисица притянет к охотнику коварство и обман, а согнанные со двора вороны накаркают несчастья.

* Нельзя стирать вместе одежду мужа и жены — общая стирка может спровоцировать ссоры и разлад в семье.

* Ходить в лес в одиночку — иначе можно заблудиться, встретиться с лесной нечистью или с голодной лисой.

* Бездельничать — чем больше поработаешь, тем больше удачи будет в году.

Лунный календарь 27 апреля

Фаза Луны: растущая Луна, 10-й и 11-й лунные дни (смена происходит в 15:04).

Луна в знаке Девы.

Луна в этот день находится в фазе Растущей Луны (2-я четверть). Такой период, если верить астрологическим раскладам, характеризуется высокой энергетической активностью. Время до трех часов дня считается одним из самых удачных для карьеристов и бизнесменов. Можно работать над важными проектами, проводить переговоры, торговать и покупать.

Как полагают астрологи, появляется много сил, и человек способен свернуть горы. Это время решительных действий. Благоприятными считаются поездки и командировки.

Луна в Деве — время упорядочивания, практичности, планирования и наведения чистоты (как в доме, так и в мыслях). Сторонники эзотерики полагают, что сегодня энергия направлена на рациональное решение задач, детализацию планов и самосовершенствование. Научных доказательств этому, разумеется, нет. Но и вреда такие действия не принесут.

27 апреля родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 27 апреля

* 1702 год — Петр I издал манифест о приглашении иностранцев в Россию, открыв границы для военных специалистов, инженеров, корабельных строителей.

* 1865 год — произошло крушение парохода «Султана» на реке Миссисипи. По разным оценкам, число жертв составило до 1800 человек.

* 1960 год — в СССР на экраны вышли две первые серии экранизации романа Михаила Шолохова «Поднятая целина». Фильм стал лидером проката.

* 1963 год — кубинский лидер Фидель Кастро прибыл в Москву и провел в СССР почти пять недель. В ходе визита он посетил 14 городов, выступил на Красной площади, стал почетным доктором юридических наук МГУ.

Премьер-министр Кубы Фидель Кастро и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев (слева направо) во время посещения Грузинской ССР, 1963 год Василий Егоров/РИА Новости

* 1965 год — в США запатентованы первые одноразовые подгузники «Памперс».

* 1986 год — руководство СССР отдало приказ об экстренной эвакуации города Припять, расположенного в 3 км от Чернобыльской АЭС; к 15:00 были вывезены примерно 49 тыс. человек.

* 2014 год — провозглашено создание Луганской народной республики.

Кто родился 27 апреля

* В 1765 году родился Николай Тучков — генерал-лейтенант русской армии, герой Отечественной войны 1812 года. Скончался из-за тяжелого ранения, полученного в ходе Бородинского сражения.

* В 1791 году родился Сэмюэл Морзе — американский художник и изобретатель, автор первого коммерчески успешного однопроволочного телеграфа и азбуки Морзе.

* В 1927 году родился Евгений Моргунов — советский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, заслуженный артист РСФСР (1978). Среди наиболее известных его ролей — Бывалый в кинокомедиях Леонида Гайдая.

Евгений Моргунов в роли Бывалого в кадре из фильма «Кавказская пленница» (1966) Мосфильм

* В 1932 году родилась Анук Эме (настоящее имя — Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус) — французская актриса, номинантка на «Оскар» за фильм «Мужчина и женщина» (1966), обладательница «Золотого глобуса», лауреат премии Канн (1980).

* В 1942 году родился Валерий Поляков — советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой России, рекордсмен по продолжительности единовременного полета (437 суток на станции «Мир» в 1994–1995 годах) и суммарному времени в космосе (678 суток).

Кто скончался 27 апреля • В 1521 году убит Фернан Магеллан — мореплаватель, совершившей первое известное кругосветное путешествие. • В 1998 году умер Карлос Кастанеда — американский писатель, антрополог, этнограф и мистик, автор книг о шаманском учении индейца яки Дона Хуана Матуса. • В 2007 году умер Кирилл Лавров — актер театра и кино, народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения 27 апреля

* 93 года исполняется Леониду Рошалю — советскому и российскому хирургу, доктору медицинских наук, президенту Национальной медицинской палаты.

* 59 лет исполняется Александру Лазареву — младшему — советскому и российскому актеру театра, кино и телевидения, народному артисту Российской Федерации (2007).

* 57 лет исполняется Стасу Михайлову — эстрадному певцу, автору песен, актеру и продюсеру, народному артисту России (2022) и лауреату премии «Золотой граммофон».

Певец Стас Михайлов на музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Live Арена», 8 апреля 2026 года Григорий Сысоев/РИА Новости

* 42 года исполняется Патрику Мартину Стампу — американскому певцу, гитаристу, композитору и фронтмену поп-рок-группы Fall Out Boy.

* 40 лет исполняется Динаре Сафиной — российской теннисистке, бывшей первой ракетке мира.