Российский дрон ударил по бензовозам на АЗС в Днепропетровске

Sofiia Gatilova/Reuters

Российский беспилотник-камикадзе нанес удар по бензовозам на автозаправочной станции (АЗС) в украинском городе Днепропетровске (Днепр). Соответствующие видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На территории АЗС находились три грузовика-бензовоза. После удара произошел мощный взрыв, по заправке разлилось, а затем вспыхнуло целое озеро из бензина.

26 апреля министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба заявил, что объекты портовой инфраструктуры в Одесской области получили повреждения в результате взрывов.

За день до этого министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны в ответ на атаки Украины на российскую гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по ее объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Кроме того, целью стала портовая инфраструктура, используемая в интересах украинских войск. Как уточнили в ведомстве, удары наносились с помощью дронов и высокоточного оружия большой дальности как наземного, так и морского и воздушного базирования. Все цели были поражены.

Ранее в Чернигове после взрыва приостановили работу теплоэлектроцентрали.

 
