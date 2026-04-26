«Не все зависит от нас»: игрок «Зенита» Соболев о борьбе с «Краснодаром»

Игрок «Зенита» Соболев о чемпионской гонке: мы не смотрим на «Краснодар»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о борьбе с «Краснодаром» за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, сейчас не все зависит от нас, но задача та же — выигрывать каждый матч. Мы не смотрим на «Краснодар» — только на себя. Если потеряют очки — потеряют. А нам надо набирать», — заявил Соболев.

26 апреля «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Соболев с передачи Игоря Дивеева на 8-й минуте игры. Второй мяч петербуржцев забил Луис Энрике через три минуты, его ассистентом выступил Педро.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Евгений Буланов из Саранска.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» идет на втором месте, набрав 59 очков и на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». В следующем туре национального первенства петербургский клуб 2 мая на выезде сыграет против московского ЦСКА, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

