Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Лошади, саркофаг и елка: как сейчас выглядит зона отчуждения около Чернобыля

«Девочка, в которой слишком много таланта». Камиле Валиевой — 20
Бег гуманоидов и спектакль с Долиной: 10 главных фото недели
«Все должны заткнуться и уважать нашу страну». 80 лет назад родился Владимир Жириновский
"Гонщицы" и роботы в платьях: самые красивые девушки Пекинского автосалона

26 апреля исполнилось 40 лет со дня крупнейшей в истории атомной энергетики катастрофы на Чернобыльской АЭС. Авария на четвертом энергоблоке, произошедшая в 1986 году, получила высший седьмой уровень из-за последствий для экологии и здоровья людей.

В результате взрыва реактора РБМК-1000 произошел пожар, который вынес наружу в атмосферу большое количество радиоактивных частиц. Радиоактивному загрязнению подверглась значительная часть Европы. Сильнее всего пострадали территории Украины, Белоруссии и России. Суммарный радиационный выброс в десятки раз превысил мощность атомной бомбардировки Хиросимы.

В работах по устранению последствий участвовало более 600 тысяч человек — пожарных, военных, инженеров и ученых. Была создана 30-километровая зона отчуждения, откуда экстренно эвакуировали 115 тысяч жителей Припяти, Чернобыля и окрестных сел.

«Первой моей реакцией было недоумение: как такое могло произойти?! Ведь ученые всегда заверяли нас, руководителей страны, что реактор абсолютно безопасен. Академик Александров говорил, например, что РБМК можно ставить хоть на Красную площадь, так как опасности от него не больше, чем от самовара…» — рассказывал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев.

Над разрушенным блоком в кратчайшие сроки возвели бетонный саркофаг «Укрытие». Спустя три десятилетия, в 2016 году, его накрыли «Новым безопасным конфайнментом» — стальной аркой, рассчитанной на 100 лет эксплуатации.

Последствия Чернобыльской катастрофы в наши дни — в галерее «Газеты.Ru».

 
Топ-9 самых калорийных продуктов: как вписать их в рацион с пользой
