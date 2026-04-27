Цена нефти Brent выросла на фоне отмены переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть после открытия торгов выросли более чем на 2%, до $101 за баррель. Это произошло после того, как в Пакистане не состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном, следует из данных торгов.

По состоянию на 01:19 мск, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,30% относительно предыдущего закрытия – до $101,41 за баррель. В то же время цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $96,43 и прибавила 2,15%.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет участвовать в переговорах с Вашингтоном в условиях давления, угроз или блокады.

25 апреля агентство Reuters написало со ссылкой на пакистанский дипломатический источник, что Иран отказался принимать «максималистские требования» США в ходе мирных переговоров в Исламабаде. Собеседник СМИ сказал, что глава иранского МИД Аббас Арагчи изложил свои «принципиальные позиции» премьер-министру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным чиновникам, после чего покинул Исламабад вместе со своей делегацией.

