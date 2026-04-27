Гости украли бутылки вина во время стрельбы на ужине с Трампом

Гости на ужине с Трампом хватали бутылки вина в ходе стрельбы и попали на видео

Гости под шумок забирали бутылки с вином в ходе стрельбы на торжественном ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Об этом в социальной сети X сообщает агентство Israel News.

Как говорится в сообщении, во время инцидента «некоторые из присутствующих были замечены за тем, как хватали бутылки с вином».

Также журналисты опубликовали кадры, на которых запечатлено, как некая девушка забирает со стола бутылку с вином.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой.

