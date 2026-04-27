Россиянам напомнили о незаконности принудительных весенних субботников

В 90% случаев весенних субботников работа в выходной или нерабочий праздничный день осуществляется только с вашего письменного согласия (статья 113 ТК РФ). Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Воинова, руководитель отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff.

По ее словам, у вас всегда есть выбор: идти и спорить с начальством или согласиться осуществлять труд добровольно-принудительно по умолчанию.

«Чтобы кто ни говорил, всегда существует тонкая невидимая грань между «так принято в компании» и «согласно Трудовому кодексу Российской Федерации». Ссылаясь на последний, отказаться от работы в выходной день могут работающие инвалиды и женщины, имеющие ребенка до трех лет. Привлечь же к работе в выходной, буквально принудительно и без вашего письменного согласия, работодатель может в крайне редких случаях и только по специальным основаниям, например, для предотвращения катастрофы, производственной аварии, несчастных случаев, работ в режиме ЧП или ВП, в случае бедствия (пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии и так далее), в случае угрозы жизни или нормальных жизненных условий населения», — объяснила она.

Работодателю также запрещено привлекать к работе в выходной или нерабочий праздник (статья 268 ТК РФ) молодежь от 14 до 18 лет вне летних каникул, а в период летних каникул, если нет соответствующего направления от службы занятости или в период летних каникул вне состава студенческих отрядов.

«Отдельные «можно, нельзя и как» действуют для творческих работников СМИ, кино, телевидения, театров, цирков и прочих творческих коллективов. Тут «совет и закон» — внимательно читать коллективный договор, локальные нормативные акты, свой трудовой договор. Если же участие в субботнике не предусмотрено трудовым договором, работник вправе отказаться от него. Работодатель не может применять санкции за отказ, включая лишение премии или увольнение. Принудительный труд запрещен статьей 4 ТК РФ», — резюмировала она.

Ранее россияне назвали самые раздражающие виды мотивации на работе.