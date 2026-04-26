В ВСУ возлагают ответственность на Зеленского и Сырского за неудачи в Курской области

Украинские военнослужащие возлагают ответственность за провал наступления на Курскую область на президента страны Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседников агентства, в ВСУ продолжают обвинять Зеленского и Сырского в реализации авантюры в Курской области, которая не только не улучшила положения украинских войск, но и привела к уничтожению их наиболее боеспособных подразделений.

21 апреля сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по украинской бригаде, которая в 2024 году вторглась на территорию Курской области.

За день до этого российский военный суд приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

Ранее в Португалии назвали спонсоров преступлений ВСУ в Курской области.

 
