РИА Новости: в ВСУ обвиняют Зеленского в провале наступления в Курской области

Украинские военнослужащие возлагают ответственность за провал наступления на Курскую область на президента страны Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом РИА Новости рассказали в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседников агентства, в ВСУ продолжают обвинять Зеленского и Сырского в реализации авантюры в Курской области, которая не только не улучшила положения украинских войск, но и привела к уничтожению их наиболее боеспособных подразделений.

21 апреля сообщалось, что российские военные нанесли мощный удар по украинской бригаде, которая в 2024 году вторглась на территорию Курской области.

За день до этого российский военный суд приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

Ранее в Португалии назвали спонсоров преступлений ВСУ в Курской области.