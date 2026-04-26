Через Ормузский пролив прошла суперъяхта петербуржского миллиардера

«Деловой Петербург»: 142‑метровая суперъяхта Nord пересекла Ормузский пролив
142-метровая суперъяхта Nord, принадлежащая российскому миллиардеру Алексею Мордашову, в ночь на воскресенье, 25 апреля, прошла через Ормузский пролив. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург» со ссылкой на данные сервиса Marinetraffic.

В публикации отмечается, что судно вышло 24 апреля из порта Дубая и направилось в Оман.

Проход по Ормузскому проливу осуществлен несмотря на существующие международные ограничения. Тем не менее яхта успешно пересекла пролив.

До этого сообщалось, что военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) задержали два судна, которые пытались скрытно пройти через Ормузский пролив.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями США и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта. В ходе разговора с президентом Пакистана Пезешкиан отметил, что Вашингтон продолжает оказывать давление на Тегеран, одновременно заявляя о готовности к переговорам. По его мнению, такая политика не способствует урегулированию ситуации.

Он призвал США устранить препятствия на пути к диалогу, в частности отменить блокаду Ормузского пролива.

Ранее в Иране заявили о захвате судна, связанного с военными США.

 
