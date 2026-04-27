Снег обрушился на Москву и область

В Москве и некоторых районах Подмосковья пошел снег
Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В Москве и некоторых районах Подмосковья идет снег. Об этом сообщили ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус и Telegram-канал Mash​​​.

По словам метеоролога, если говорить о Московской области, то о довольно интенсивном снегопаде заявили метеостанции Павловского Посада и Наро-Фоминска.

«Видимость в снеге составляет четыре километра», — написал синоптик.

Также он отметил, что в понедельник, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а местами и в снег, с сильным и порывистым ветром.

Как пишет Mash, в Москве похолодало, местами пошел мокрый снег и ледяной дождь.

Накануне в департаменте транспорта Москвы порекомендовали жителям столицы отказаться от поездок на личном транспорте и по возможности пользоваться городским транспортом на фоне ухудшения погоды.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 27 апреля столичный регион окажется под влиянием тыловой части циклона с центром над Верхневолжьем.

Ранее москвичей предупредили об арктических вторжениях.

 
