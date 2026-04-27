В ДНР авиабомба пробила до земли пятиэтажный дом с солдатами ВСУ

Российская авиация полностью уничтожила подъезд дома в Константиновке в Донецкой народной республике, в котором находились украинские военные. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».
Удар был нанесен полуторатонной управляемой фугасной авиационной бомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). На опубликованных видеокадрах видно, что бомба точно попаданием снесла весь подъезд до самой земли.
23 апреля стало известно, что в Константиновке бойцы подразделения ФСБ «Горыныч» уничтожили две украинские диверсионно-террористические группы.
4 апреля сообщалось, что российский бомбардировщик Су-34 сбросил трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции на пятиэтажный дом в Константиновке.
Ранее российские авиабомбы оснастили реактивными двигателями.