Ветврач объяснила, зачем кошки делают «кусь» и «тыгыдык»

Кошки — сумеречные хищники, для них естественны ночные забеги и игривое покусывание. Так они расходуют переизбыток энергии, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«Тыгыдык» или ночные гонки — приступы внезапной активности, когда кошка мечется по дому, может бегать по стенам, делать кульбиты и резко менять траекторию. Нередко завершающим этапом становится «кусь» вашей руки.

«В природе кошки активны на рассвете и в сумерках. Дома у них нет необходимости часами выслеживать добычу, и накопленная энергия выплескивается в спонтанных забегах», — объяснила Елена Фроленко.

Некоторые питомцы устраивают «тыгыдык» после туалета, помечая территорию запахом, который вырабатывают железы на лапах во время быстрого бега.

Среди самых банальных причин забегов — у кошки просто игривое настроение и она хочет проявить активность.

«Переживать не о чем, если тыгыдыки случаются время от времени и кошка не травмирует себя. Но если это происходит слишком часто, стоит добавить в ее день больше активных игр», — сказала ветврач.

«Кусь» же происходит по разным причинам — от перевозбуждения и увлеченности игрой до попытки привлечь внимание. Однако стоит насторожиться, если «кусь» сопровождается шипением и прижатыми ушами. Такое поведение может говорить о стрессе или плохом самочувствии. Понаблюдайте за питомцем, и в случае чего обратитесь к ветеринару и зоопсихологу.

