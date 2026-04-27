Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ветврач объяснила, зачем кошки делают «кусь» и «тыгыдык»

osobystist/Shutterstock/FOTODOM

Кошки — сумеречные хищники, для них естественны ночные забеги и игривое покусывание. Так они расходуют переизбыток энергии, рассказала «Газете.Ru» ветеринарный врач, эксперт производителя натуральных кормов SUPERPET Елена Фроленко.

«Тыгыдык» или ночные гонки — приступы внезапной активности, когда кошка мечется по дому, может бегать по стенам, делать кульбиты и резко менять траекторию. Нередко завершающим этапом становится «кусь» вашей руки.

«В природе кошки активны на рассвете и в сумерках. Дома у них нет необходимости часами выслеживать добычу, и накопленная энергия выплескивается в спонтанных забегах», — объяснила Елена Фроленко.

Некоторые питомцы устраивают «тыгыдык» после туалета, помечая территорию запахом, который вырабатывают железы на лапах во время быстрого бега.

Среди самых банальных причин забегов — у кошки просто игривое настроение и она хочет проявить активность.

«Переживать не о чем, если тыгыдыки случаются время от времени и кошка не травмирует себя. Но если это происходит слишком часто, стоит добавить в ее день больше активных игр», — сказала ветврач.

«Кусь» же происходит по разным причинам — от перевозбуждения и увлеченности игрой до попытки привлечь внимание. Однако стоит насторожиться, если «кусь» сопровождается шипением и прижатыми ушами. Такое поведение может говорить о стрессе или плохом самочувствии. Понаблюдайте за питомцем, и в случае чего обратитесь к ветеринару и зоопсихологу.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
