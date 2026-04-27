В конгрессе США потребовали от властей публикации сведений об НЛО

Marko Aliaksandr/Shutterstock/FOTODOM

Американский конгрессмен-республиканец Тим Берчет потребовал, чтобы правительство Соединенных Штатов обнародовало информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом сообщает издание The Hill.

Берчет отметил, что скептики часто считают НЛО секретными разработками США, Китая или России. Однако, если бы у китайской или российской армии действительно были подобные аппараты, то они давно бы использовались. По мнению конгрессмена, такие аппараты также не могут быть американскими, иначе военным США не было бы смысла рисковать жизнями, сражаясь на самолетах стоимостью в полмиллиарда долларов.

Политик подчеркнул, что НЛО могут по много часов висеть в воздухе на одном месте, а затем уйти прямо вверх или провести атаку под любыми углами.

В подтверждение своих слов Берчет сослался на неназванного американского адмирала, рассказавшем ему об огромном подводном объекте. Этот объект, зафискированный радаром боевого корабля Военно-морских сил США, якобы был величиной с футбольное поле и развивал под водой скорость свыше 300 километров в час. Конгрессмен указал, что в распоряжении Пентагона нет ничего подобного, ни по размерам, ни по скорости

18 апреля сообщалось, что президент США Дональд Трамп на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне пообещал, что в скором времени будут опубликованы правительственные документы о неопознанных летающих объектах.

Ранее глава Пентагона высказался о существовании инопланетян.

 
