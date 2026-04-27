В России началась четырехдневная рабочая неделя по случаю празднования 1 Мая
В России началась короткая рабочая неделя, она продлится с 27 по 30 апреля. Об этом свидетельствуют данные производственного календаря.

Согласно ему, последняя рабочая неделя в апреле будет сокращенной в связи с тем, что День весны и труда в этом году в России выпадает на пятницу, 1 мая. Соответственно, при пятидневном графике работы такой день будет выходным нерабочим днем.

На этой неделе россияне будут трудиться четыре дня, а затем отдыхать трое суток. Кроме того, 30 апреля — предпраздничный день, поэтому рабочий день будет сокращен на один час.

До этого исполнительный директор Альянса турагентств Наталья Осипова рассказала, что в этом году майские праздники продлятся всего шесть дней – это будут самые короткие выходные за последние восемь лет. Поэтому большинство россиян останутся на это время в РФ, отметила эксперт.

По ее словам, многие граждане запланировали на начало мая поездки по стране. В Краснодарский край на сегодняшний день забронировано порядка 600 тыс. туров. Кроме того, популярностью у путешественников пользуются экскурсионные туры в Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург.

