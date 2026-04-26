«Акт отчаяния». Севастополь подвергся массированному налету БПЛА, погиб человек

В Севастополе из-за ночной атаки ВСУ один человек погиб, еще четверо пострадали

Севастополь ночью 26 апреля подвергся массированному налету украинских беспилотников. В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили травмы. Более 30 многоквартирных и свыше 15 частных домов повреждены обломками дронов. Один из фрагментов БПЛА упал на кардиологическое отделение больницы. В Госдуме атаку ВСУ на Севастополь назвали «актом отчаяния». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины в ночь на 26 апреля совершили одну из самых массированных атак на Севастополь, в результате которой один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Сегодня ночью враг совершил один из самых массированных налетов на Севастополь. Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили 71 БПЛА. Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены», — отметил он.

Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения, который во время атаки находился в машине в районе проспекта Генерала Острякова. Пожилой мужчина и женщина получили ранения в районе улицы Генерала Мельника и Балаклавского района, молодой человек получил травмы в окрестностях улицы Генерала Хрюкина. Еще один человек ранен из-за падения обломков БПЛА на кардиологическое отделение больницы.

По информации ТАСС, только один из пострадавших остается в больнице, остальные не получили серьезных травм. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Повреждения от сбитых БПЛА получили 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной стороне и Корабельной стороне, а также в Балаклаве.

«Точечные повреждения: в ряде квартир выбиты окна, местами повреждены балконы», — уточнил Развожаев.

Кроме того, повреждены 17 частных домов в разных районах города; в частности, в одном из домов осколок от сбитого БПЛА пробил стену. Также поступали сообщения о попадании пуль в дома.

«Много осколков от сбитого БПЛА упали на территории Академии хореографии, повреждены окна. Никто из детей и сотрудников не пострадал, все они находились в укрытии», — продолжил он.

Помимо этого, в районе Учкуевки повреждена газовая труба, на улице Генерала Хрюкина и проспекте Генерала Острякова выбиты стекла в двух магазинах, в Загородной Балке пробита крыша на станции технического обслуживания. Между Родным и Терновкой из-за падания осколков от сбитого беспилотника загорелась трава в поле, в районе Кара-Кобы — лесная подстилка, а в садоводческом товариществе «Фронтовик» — станция шиномонтажа.

От пяти человек поступили сообщения о повреждении автомобилей, рассказал губернатор.

В нескольких районах осколками повредило линии электропередачи. Также части сбитого БПЛА упали на железнодорожные пути .

«Повреждена контактная линия, железнодорожное полотно не повреждено. Возможна задержка пригородных поездов», — предупредил Развожаев.

По данным РИА Новости, пригородные поезда на Севастополь временно останавливаются на станции Инкерман-1, организован подвоз пассажиров автобусами. В частности, на автобусе от станции Инкерман отправили пассажиров поезда №7 Санкт-Петербург — Севастополь, они уже прибыли в город назначения, сообщил железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс».

Тем временем прокуратура в связи с атакой БПЛА взяла на контроль соблюдение прав граждан и обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами.

С вечера 25 апреля и в течение ночи воздушная тревога в Севастополе объявлялась трижды. По решению оперативного штаба в городе изменили порядок подачи сигнала воздушной тревоги — теперь он будет звучать три раза и затем прекращаться.

«Такое решение принято для того, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп», — объяснил Развожаев.

«Попытка оказать давление»

Массированный налет украинских беспилотников на Севастополь не что иное, как акт отчаяния, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Массированная ночная атака на город-герой — акт отчаяния и попытка оказать психологического давление на севастопольцев», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Парламентарий считает, что подобная атака «нужна украинской пропаганде для демонстрации своих побед», поскольку €90 млрд, выделяемых Евросоюзом, надолго не хватит.

«А чтобы попросить еще деньги, нужно показать свои победы», — сказал Белик.

Украинские войска регулярно атакуют Севастополь. В частности, 2 мая 2025 года город попал под массированную комбинированную атаку, в ходе которой было уничтожено более 50 беспилотников и несколько морских дронов. 23 июня 2024 года ВСУ нанесли удар баллистическими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами: из-за падения суббоеприпасов на пляжи Учкуевки и Любимовки погибли четыре человека, включая двух детей, более 150 пострадали.