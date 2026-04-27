Около 100 беспилотников атаковали Севастополь в ночь на 26 апреля

Губернатор Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь с помощью около 100 дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили около 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для атаки на Севастополь, которая произошла в ночь на 26 апреля. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, это был мощнейший налет со стороны врага на Севастополь.

«Всего около сотни беспилотников пытались атаковать город», – сказал чиновник. Таким образом он уточнил информацию по сбитым дронам.

Развожаев заявил, что большая часть беспилотников была уничтожена над Черным морем и городом. Часть БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым.

Также губернатор рассказал, что ВСУ для атаки на Севастополь использовали беспилотники, начиненные металлическими шариками.

Утром 26 апреля Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны, Черноморского флота и мобильные огневые группы уничтожили 71 БПЛА ВСУ. Обломки беспилотников попали в кардиологическое отделение первой городской больницы. Повреждения также получили 34 многоквартирных и 17 частных домов, два магазина и станция техобслуживания. В результате произошедшего пострадали четыре человека, еще одного спасти не удалось.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что массированная воздушная атака ВСУ на Севастополь является актом отчаяния.

Ранее Сочи пережили 30-часовую атаку украинских дронов.