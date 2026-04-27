Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Ленинградская область частично осталась без света

В Ленобласти из-за непогоды произошли массовые отключения электроэнергии
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области из-за непогоды произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. Причиной послужили сильный дождь, мокрый снег и шквалистый ветер ветер, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По ее информации, основной удар стихии пришелся на СНТ и ДНП Гатчинского округа, Кингисеппского и Ломоносовского районов области.

Как заявили в администрации, электросетевые организации в течение двух дней работают в режиме повышенной готовности. Для обеспечения устойчивой и безопасной работы были введены дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала, оснащенного спецтехникой. В распоряжении муниципальных образований и сетевых организаций есть резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Планируется, что подача электроэнергии будет восстановлена 04:00 27 апреля, но из-за большого количества технологических нарушений срок может быть сдвинут на более поздний, отметили в пресс-службе.

До этого в девяти районах Крыма произошло отключение электричества.

Ранее часть Чечни осталась без света.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!