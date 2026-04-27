Ленинградская область частично осталась без света

В Ленинградской области из-за непогоды произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. Причиной послужили сильный дождь, мокрый снег и шквалистый ветер ветер, сообщили в пресс-службе администрации региона.

По ее информации, основной удар стихии пришелся на СНТ и ДНП Гатчинского округа, Кингисеппского и Ломоносовского районов области.

Как заявили в администрации, электросетевые организации в течение двух дней работают в режиме повышенной готовности. Для обеспечения устойчивой и безопасной работы были введены дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала, оснащенного спецтехникой. В распоряжении муниципальных образований и сетевых организаций есть резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Планируется, что подача электроэнергии будет восстановлена 04:00 27 апреля, но из-за большого количества технологических нарушений срок может быть сдвинут на более поздний, отметили в пресс-службе.

До этого в девяти районах Крыма произошло отключение электричества.

Ранее часть Чечни осталась без света.