Главный раввин России резко высказался об уничтожении статуи Христа израильским солдатом

Уничтожение статуи Христа израильским солдатом в Ливане направлено против Бога, заявил главный раввин России Берл Лазар. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на круглом столе о библейской заповеди «Не красти», организованном «Объединением горских евреев» совместно с Институтом религии и политики, Лазар подчеркнул, что иудаизм относится с уважением к другим религиям. По его словам, и евреи, и мусульмане, и христиане являются детьми одного небесного Отца и идут к Богу своими путями. Поэтому действия, направленные против другой религии, в том числе разрушения ее символов, это действия против Бога.

Главный раввин России отметил, что осквернивших статую Христа солдат наказали, поскольку их действия противоречили политике Израиля. По мнению Лазара, инцидент в Ливане произошел потому, что военнослужащие не получили правильного воспитания.

23 апреля сообщалось, что итальянские войска и посол папы Римского Льва XIV доставили в Южный Ливан новую статую Иисуса Христа после акта вандализма со стороны военнослужащего армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В начале этой недели израильский солдат разбил молотком голову статуи Иисуса Христа в Ливане. Инцидент подтвердили в ЦАХАЛ. Израильские власти уже принесли свои извинения: премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что «потрясен и опечален» случившимся, а министр иностранных дел страны назвал поступок солдата «позорным». С осуждением выступили официальные лица США и Италии, а также представители Ватикана и РПЦ.

Ранее ЦАХАЛ объявил, что накажет двух своих военных после инцидента с осквернением статуи Иисуса Христа на юге Ливана.