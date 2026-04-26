«Политически острый вопрос». Почему президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху

NYT: президент Израиля не может помиловать Нетаньяху без признания им вины

Президент Израиля Ицхак Герцог пока не планирует помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху по резонансному коррупционному делу. По информации The New York Times, Герцог при решении «политически острого вопроса» намерен добиться признания вины главы израильского правительства. Как подчеркнули в министерстве юстиции Израиля, сейчас нет законных оснований для помилования, если Нетаньяху не сознается в совершенных преступлениях или не уйдет в отставку. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Израиля Ицхак Герцог отказался помиловать премьер-министра Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, решив выступить посредником в заключении сделки о признании вины, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Герцог не планирует в ближайшее время помиловать Нетаньяху <…> Он сначала попытается инициировать процесс посредничества для достижения соглашения о признании вины»,

— говорится в публикации.

В офисе израильского президента подчеркнули, что он будет не только действовать в соответствии с законодательством и в интересах страны, но и «руководствоваться своей совестью» в решении, как заметило издание, «политически острого вопроса».

По информации NYT, в окружении Герцога «бытует мнение», что он имеет право помиловать Нетаньяху, однако такое решение должно пройти судебную проверку и, вероятно, будет оспорено в Верховном суде, что «создаст дополнительные проблемы».

Издание обратило внимание, что любая сделка о признании вины должна быть подкреплена согласием 76-летнего Нетаньяху уйти в отставку с государственной должности . Но политик пока не проявил никакого желания признать свою вину или покинуть свой пост.

Департамент помилований министерства юстиции Израиля уже заявил об отсутствии законных оснований для помилования Нетаньяху, если он не признает свою вину, не возьмет на себя ответственность, подав в отставку, или же не будет признан виновным в суде.

Вместе с тем опросы показывают, что около половины всех израильтян выступают против помилования премьера . Как заметили журналисты, Израиль «глубоко расколот по этому вопросу», и Герцог «прекрасно осознает напряженную атмосферу в стране».

Решение президента будет иметь «судьбоносное и определяющее значение» не только для обоих политиков, но для будущего страны, пишет NYT. На этом фоне Герцог не будет отвечать «да» или «нет» на просьбу Нетаньяху о помиловании, предпочтя решить вопрос через переговоры, добавило издание.

В чем обвиняют Нетаньяху

Нетаньяху находится в статусе обвиняемого по нескольким коррупционным делам с 2019 года. 10 декабря 2024 года он впервые предстал перед судом по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Следствие полагает, что премьер лоббировал интересы телекоммуникационного гиганта Bezeq в обмен на лояльное освещение своей деятельности порталом Walla и получал дорогостоящие подарки, в том числе сигары и шампанское от голливудского продюсера Арнона Милчена и австралийско-израильского миллиардера Джеймса Пакера на сотни тысяч долларов.

Также Нетаньяху предъявлены обвинения по другим эпизодам, связанным с коррупционным взаимодействием со СМИ.

Нетаньяху отрицает все обвинения и заявляет, что стал жертвой политической травли . Ему оказывает поддержку президент США Дональд Трамп, который неоднократно заявлял о невиновности своего союзника и призывал «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

«Ужасно то, что они делают в Израиле с Биби Нетаньяху. <...> Это политическая охота на ведьм, очень похожая на охоту на ведьм, которую мне пришлось пережить. Это пародия на «правосудие»,

— отмечал Трамп в социальной сети Truth Social.

В ноябре прошлого года глава Белого дома направил президенту Израиля письмо, в котором попросил полностью прекратить «политическое» преследование премьера и «положить конец этой ситуации раз и навсегда». Спустя две недели Нетаньяху подал Герцогу официальное ходатайство о помиловании.