Американский телеведущий до стрельбы на ужине с Трампом пошутил про вдовство Меланьи

Fox News: Киммел пошутил про вдовство Меланьи Трамп до стрельбы на ужине в США

Американский телеведущий Джимми Киммел пошутил про вдовство первой леди США Меланьи Трамп за несколько дней до ужина с участием президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, где произошла стрельба. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Наша первая леди Мелания здесь... Миссис Трамп, вы сияете, как будущая вдова», — сказал в шутку Киммел.

Телеканал привел отрывок из его пародии на ужин.

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис.

