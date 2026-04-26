Катер МВД Эстонии нарушил границу территориальных вод России

Патрульный катер Департамента полиции и пограничной охраны МВД Эстонии из-за технической неисправности оказался в территориальных водах Российской Федерации. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает эстонское государственное телевидение и радиовещание ERR.

Инцидент произошел на реке Нарове в районе населенного пункта Нарва-Йыэсуу. С осуществлявшим патрулирование границы эстонским катером произошла техническая неисправность, в результате чего судно вынесло в российские территориальные воды. Из-за сильного ветра катеру не помог даже сброшенный в воду якорь. Примерно через 15 минут судну удалось вернуться обратно в эстонские воды. На борту катера находился экипаж из трех человек.

В МВД Эстонии подчеркнули, что уведомили об инциденте российскую пограничную службу.

