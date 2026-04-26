Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Крыму потушили два пожара

МЧС: два лесных пожара потушили в разных регионах Крыма
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Два лесных пожара потушили в разных регионах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что 26 апреля в 17:30 поступила информация о возгорании лесной подстилки в районе населенного пункта Баштановка. Площадь пожара на момент прибытия пожарных составляла 100 кв.м. По данным МЧС, из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась, но благодаря спасателям в 19:14 пожар был локализован на площади в 2 га.

Еще один пожар произошел в Симеизе (Ялта).

«Сообщение о возгорании сухой растительности поступило на пульт дежурного в 18:36. Площадь пожара по прибытии первых подразделений 250 кв.м. В 19:17 возгорание локализовали. В 19:25 горение было ликвидировано полностью.

До этого в Подмосковье ввели особый противопожарный режим. В этом году в обнаружении и тушении возгораний задействуют искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, что на территории Еврейской автономной области полыхает самый крупный лесной пожар в России.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
