В Крыму потушили два пожара

МЧС: два лесных пожара потушили в разных регионах Крыма

Два лесных пожара потушили в разных регионах Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что 26 апреля в 17:30 поступила информация о возгорании лесной подстилки в районе населенного пункта Баштановка. Площадь пожара на момент прибытия пожарных составляла 100 кв.м. По данным МЧС, из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась, но благодаря спасателям в 19:14 пожар был локализован на площади в 2 га.

Еще один пожар произошел в Симеизе (Ялта).

«Сообщение о возгорании сухой растительности поступило на пульт дежурного в 18:36. Площадь пожара по прибытии первых подразделений 250 кв.м. В 19:17 возгорание локализовали. В 19:25 горение было ликвидировано полностью.

До этого в Подмосковье ввели особый противопожарный режим. В этом году в обнаружении и тушении возгораний задействуют искусственный интеллект.

Ранее сообщалось, что на территории Еврейской автономной области полыхает самый крупный лесной пожар в России.