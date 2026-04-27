Россиянам рассказали о двойной оплате за работу в майские праздники

Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере. Это следует из законодательства РФ, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Как отметил юрист, в статье 153 Трудового кодекса России говорится, что работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Также он обратил внимание, что правительство России на 2026 год установило выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, поэтому при работе в данные даты сотрудникам положена двойная ставка.

17 апреля в Роскачестве рассказали, что россиян могут привлечь к работе в майские праздники по тем же правилам, что действуют в отношении всех выходных и праздничных дней, то есть только по письменному согласию на основании приказа работодателя.

15 апреля член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что наличие праздничных дней в мае не отразится на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных.

Ранее сообщалось, что траты россиян на эти майские праздники могут резко вырасти.