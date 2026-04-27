Россиянам рассказали о двойной оплате за работу в майские праздники

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Работа в майские праздники должна оплачиваться в двойном размере. Это следует из законодательства РФ, заявил в беседе с РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Как отметил юрист, в статье 153 Трудового кодекса России говорится, что работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере.

Также он обратил внимание, что правительство России на 2026 год установило выходные с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, поэтому при работе в данные даты сотрудникам положена двойная ставка.

17 апреля в Роскачестве рассказали, что россиян могут привлечь к работе в майские праздники по тем же правилам, что действуют в отношении всех выходных и праздничных дней, то есть только по письменному согласию на основании приказа работодателя.

15 апреля член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что наличие праздничных дней в мае не отразится на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных.

Ранее сообщалось, что траты россиян на эти майские праздники могут резко вырасти.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!