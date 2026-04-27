СМИ сообщили о дефиците в России важного препарата для беременных

В большинстве российских регионов из продажи исчез препарат для профилактики резус-конфликта у беременных. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас антирезусный иммуноглобулин числится в наличии лишь в 14 субъектах федерации. Препарат имеется в продаже в нескольких аптеках в Москве, Татарстане и Башкирии. В Московской, Ростовской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Красноярском краях, Карачаево-Черкесии и Дагестане его крайне ограниченное количество, в некоторых регионах не больше одной упаковки. В других регионах России антирезусного иммуноглобулина нет вообще.

В министерстве здравоохранения РФ заявили, что в гражданском обороте сейчас находится свыше 47 тыс. упаковок. В ближайшее время в продажу поступят еще 45 тыс. пачек. В ведомстве посчитали такое количество достаточным.

Между тем, по подсчетам экспертов, потребность в антирезусном иммуноглобулине составляет в стране 220–230 тыс. упаковок в год. Несмотря на улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом, его по-прежнему недостаточно. Основной причиной нехватки препарата является слишком большая зависимость от импорта.

2 марта сообщалось, что в России не хватает жизненно необходимых препаратов от рака на основе платины.

Ранее Мишустин заявил об отсутствии дефицита важных лекарств в России.