Сеть «Лэтуаль» объявила о сокращении количества магазинов

«Известия»: сеть «Лэтуаль» закроет в 2026 году 150 магазинов
Российская сеть «Лэтуаль» намерена в этом году закрыть 150 принадлежащих ей магазинов. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Известия».

В прошлом году ретейлер прекратил работу 93 магазинов, а их общее число в 2025 году уменьшилось на 10%. В начале 2026 года «Лэтуаль» разослала арендодателям большое количество уведомлений о закрытии части своих торговых точек. Сети не удалось получить лицензии на приобретение и реализацию известных парфюмерных и косметических продуктов, таких как Chanel. Это привело к сокращению ассортимента и падению продаж.

Директор по маркетингу «Лэтуаль» Татьяна Ломтева заявила, что ретейлер пересматривает эффективность отдельных торговых точек, анализирует оборот и учитывает изменившееся поведение покупателей. По ее словам, закрытие магазинов является плановой работой по повышению качества сети и ее адаптации к условиям рынка.

30 марта сообщалось, что сеть магазинов одежды O'stin в 2025 году закрыла 62 торговые точки на фоне снижения продаж.

Ранее в России объяснили массовое закрытие магазинов.

 
