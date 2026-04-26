Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Уберите фашистов!»: в Италии произошла стычка из-за украинских флагов

La Repubblica сообщила о конфликте из-за флагов Украины на марше в Италии

В Риме во время антифашистского марша 25 апреля разгорелся конфликт из-за украинских флагов. Участники мероприятия потребовали «убрать фашистов», пишет итальянская газета La Repubblica.

Конфликт произошел в самом начале демонстрации. По данным издания, активистам леворадикальной организации Cambiare Rotta не понравилось присутствие на антифашистском марше представителей движений +Europa и Radicali Italiani, которые пришли на площадь с украинскими и палестинскими флагами.

«Напавшие активисты, считающие киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: «Уберите фашистов с марша!» — говорится в публикации.

Кроме того, против сторонников Украины применили перцовый баллончик.

Как сообщила газета Leggo, в этот же день в итальянском городе Болонья пожилого мужчину с флагом Украины не допустили к участию в акции, несмотря на его возмущения.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получает «огромное удовольствие» от возрождения нацизма. По словам министра, украинский лидер ощущает себя во главе этого процесса.

Ранее в США обвинили Украину в поддержке «настоящих нацистов».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!