La Repubblica сообщила о конфликте из-за флагов Украины на марше в Италии

В Риме во время антифашистского марша 25 апреля разгорелся конфликт из-за украинских флагов. Участники мероприятия потребовали «убрать фашистов», пишет итальянская газета La Repubblica.

Конфликт произошел в самом начале демонстрации. По данным издания, активистам леворадикальной организации Cambiare Rotta не понравилось присутствие на антифашистском марше представителей движений +Europa и Radicali Italiani, которые пришли на площадь с украинскими и палестинскими флагами.

«Напавшие активисты, считающие киевский режим нацистским, срывали украинские флаги и кричали: «Уберите фашистов с марша!» — говорится в публикации.

Кроме того, против сторонников Украины применили перцовый баллончик.

Как сообщила газета Leggo, в этот же день в итальянском городе Болонья пожилого мужчину с флагом Украины не допустили к участию в акции, несмотря на его возмущения.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получает «огромное удовольствие» от возрождения нацизма. По словам министра, украинский лидер ощущает себя во главе этого процесса.

Ранее в США обвинили Украину в поддержке «настоящих нацистов».