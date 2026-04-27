В западной части Украины произошла буря со смерчем

Во Львовской области буря и смерч оставили без света 103 населенных пункта

Начавшаяся во Львовской области Украины буря со смерчем оставила без электричества десятки населенных пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Львов».

Сильный ветер сносит крыши домов и мешает даже полету птиц. Из-за пылевой завесы водители вынуждены ехать по шоссе со включенными аварийными огнями.

В регионе значительно похолодало и выпал снег.

Стихия привела к нарушению подачи элекроэнергии в 103 населенных пункта области. Сейчас в 82 из них свет отсутствует частично, в 21 — полностью.

