В западной части Украины произошла буря со смерчем

Во Львовской области буря и смерч оставили без света 103 населенных пункта
Начавшаяся во Львовской области Украины буря со смерчем оставила без электричества десятки населенных пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Львов».

Сильный ветер сносит крыши домов и мешает даже полету птиц. Из-за пылевой завесы водители вынуждены ехать по шоссе со включенными аварийными огнями.

В регионе значительно похолодало и выпал снег.

Стихия привела к нарушению подачи элекроэнергии в 103 населенных пункта области. Сейчас в 82 из них свет отсутствует частично, в 21 — полностью.

24 апреля стало известно, что мощный торнадо практически сравнял с землей город Энид в американском штате Оклахома.

26 января на озерах в штате Техас были зафиксированы редкие погодные явления, получившие в соцсетях название «паровой смерч». Они могут достигать высоты более 450 метров, но обычно существуют всего несколько минут. Их часто путают с водяными смерчами, однако это разные метеорологические процессы.

Ранее появились кадры шторма, обрушившегося на город в Аргентине.

 
Туапсе утопает в мазуте, россиянам не дают кредиты, а в школах хотят отменить «домашку»: главное за 26 апреля
