Умер исполнитель песни в «Пластилиновой вороне»

На 97-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР, режиссер и актер Лев Шимелов. Информация о его смерти появилась на портале kino-teatr.ru.

«Шимелов Лев Павлович. Годы жизни: 28 января 1930 года – 24 апреля 2026 года», — говорится в публикации.

Как сообщила Mk.ru его ученица, актриса Янина Мелехова, причиной смерти стал инсульт. Она рассказала, что Лев Павлович умер в больнице вечером 24 апреля. По словам ученицы, артист до последнего находился в здравом уме и памяти и строил планы на жизнь.

Лев Шимелов родился в 1930 году в Баку. Одной из его визитных карточек были пародии на героев мультфильмов, которые он придумывал сам. В 1952 году артист начал работать на эстраде, выступал как конферансье джаз-оркестра Азербайджана. Позже работал в Московском мюзик холле, был артистом Москонцерта. Вошел в список самых известных конферансье московской эстрады.

Шимелов был одним из артистов, озвучивавших популярный советский мультфильм «Пластилиновая ворона» (1981). Вместе с актером Александром Левенбуком он исполнил песню «А может, а может…» из этой короткометражки. Также Шимелов снялся в фильмах «Бабушки надвое сказали», «Улыбки танцора» и других. С 1979 года был ведущим популярной детской передачи «Радионяня». Стал режиссером нескольких программ, включая «Он, она и спорт» с участием Любови Полищук.

В 1990 году Лев Павлович был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР. В 2024 году вышел документальный фильм «Лев Шимелов. Конферансье», в котором он рассказал о профессии конферансье и закулисном мире эстрады 1960–1970-х годов.

