Зачем запрещать рекламу сладких газировок

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили на рассмотрение законопроект об ограничении рекламы сахаросодержащих напитков. При принятом положительном решении нововведение вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Реклама таких напитков не должна будет содержать утверждение о том, что они способствует улучшению физического или эмоционального состояния, что они безвредны или полезны, нельзя будет публиковать информацию о наличии в них биологически активных добавок и витаминов. Также нельзя будет обращаться к детям во время рекламы.

Кстати, под сахаросодержащими напитками законодатели имеют в виду те, в состав которых в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед, а количество углеводов — более 2 граммов на 100 мл напитка. Звучит непонятно, зачем и кому это вообще надо.

Но если честно, это одна из самых хороших инициатив депутатов Госдумы за последнее время. Ведь сахар стал настолько доступным, и, главное, легальным доставлятором удовольствия, а мозг к нему настолько привык, что мы ищем эту дофаминовую подпитку везде и во всем.

Нам обязательно надо съесть или выпить что-то сладкое, а в конце трапезы финализировать все десертом и желательно послаще.

Моя подруга при встрече гордо заявила, что перестала есть тортики и прочие пирожные, но при этом попросила баристу добавить два вида сиропа и три ложки сахара в ее кофе. На мой удивленный взгляд, в котором читалось: «Не слипнется ли?» — ответила: «Это жидкий сахар, он не считается». А после кофейни купила в магазине бутылку холодного чая и пакет сока... А ведь это не шутки, в небольшой бутылке (0,33) такого чая может содержаться около 5 ложек сахара, в сладком питьевом йогурте — 7, в фруктовых соках и энергетических напитках около 9,5. А если все это будет выпито в течение дня, да еще и заедено чем-то сладеньким…

Кстати, в пояснительной записке к этому законопроекту отмечают, что Россия находится на 62-м месте по количеству употребления сахара, а в пересчете на килограммы на душу населения эти цифры составляют 30 килограммов в год. Это целых 6 тысяч чайных ложек сахара без горки! Наверное, поэтому, по данным Минздрава России, лишний вес имеют более 64% россиян. А это практически 92 млн граждан. А у скольких людей есть кариес и прочие сопутствующие заболевания именно из-за злоупотребления сладким!

Но уверены ли мы, что такие нововведения действительно помогут бороться с болезнями, вызванными переизбытком в рационе сахара?

Может быть, начинать надо еще раньше и более комплексно? Например, рассказывать о необходимости умеренного потребления сахара детям дошкольного возраста. Ввести в детских садах занятия, на которых дошколята узнают, как правильно питаться, как вредно курить. И еще не забыть им рассказать про пользу физкультуры. Начинать надо сызмальства, а не пытаться переделать взрослых и сформировавшихся личностей.

Ведь согласитесь: от того, что на пачках сигарет размещают ужасно неприятные картинки с кариесом, заболеваниями легких и прочими недугами, люди не стали меньше курить. Сама не раз видела, как мужчины выбирают пачки с бесплодием, а женщины — с импотенцией, и по факту получается, что их это не касается. Можно продолжать дальше курить одну за другой.

Так и с сахаром в напитках: реклама так и останется рекламой, даже если в ней не будут размещены те моменты, о которых написано в законопроектах. После запрета рекламы алкоголя на рекламных площадях появилось множество роликов про выпуск безалкогольных эквивалентов пенных и не очень напитков. Все все поняли, но сделать ничего нельзя. Закон они не нарушают.

В общем, о чем это я? Зачастую запреты и ужесточения не работают. Надо начинать с просвещения, и чем раньше, тем лучше!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.