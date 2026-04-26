«Сирийский сценарий». Африканский корпус МО РФ предотвратил госпереворот в Мали

Террористические группировки предприняли попытку государственного переворота в Мали. До 12 тысяч боевиков планировали захватить президентский дворец в Бамако и административные центры в Гао, Кидале, Ките и Севарэ. В нападениях также участвовали украинские и европейские наемники. Их действия сорвали Африканский корпус Минобороны России и малийские правительственные подразделения. Однако история в Мали пока далека от завершения, предупреждают эксперты.

Африканский корпус Минобороны России сорвал масштабную попытку дестабилизации в Мали, говорится в официальном заявлении военного подразделения.

«Благодаря мужеству и профессиональным действиям бойцов Африканского корпуса удалось предотвратить реализацию «сирийского сценария» в Мали. Корпус удержал все стратегически важные позиции, аэродромы и национальный арсенал в городе Кита»,

— отмечается в сообщении, опубликованном 26 апреля.

Как подчеркнули в корпусе, умелая организация обороны президентской гвардии и национальных вооруженных сил не позволила боевикам захватить президентский дворец.

Накануне террористические группировки «Фронт освобождения Азавада» и структуры, связанные с «Аль-Каидой (организация запрещена в России) исламского Магриба» предприняли попытку государственного переворота в стране. В скоординированной атаке участвовало до 12 тысяч боевиков. Основными целями стали президентский дворец в столице Мали — Бамако и административные центры в Гао, Кидале, Ките и Севарэ.

« В районах Кидаля и Гао в нападениях на государственные объекты и позиции правительственных сил участвовали украинские и европейские наемники . Они применяли переносные зенитно-ракетные комплексы западного производства, в том числе типа «Стингер» и «Мистраль», — сообщили в корпусе.

МИД России подтвердил, что в подготовке бандформирований могли принимать участие силовые структуры Запада.

Африканский корпус и малийские правительственные подразделения подавили наступление и удержали фронт протяженностью 2000 км. Потери противника составили более 1000 человек и свыше 50 единиц техники. По информации Mash, в ходе операции по ликвидации нападавших применялись вертолеты Ка-52 и FPV-дроны.

«Это одна из наиболее масштабных скоординированных атак за последние годы»,

— подчеркнули в подразделении.

Как сообщил малийский МИД, в результате террористических актов были ранены 16 человек, включая как военнослужащих, так и гражданских лиц. Также был нанесен ограниченный материальный ущерб.

В Бамако и Гао вводился комендантский час.

На этом фоне МИД РФ призвал россиян воздержаться от поездок в Мали. Тем, кто уже находится в стране, рекомендовали принять необходимые меры для обеспечения личной безопасности.

« Российская сторона выражает глубокую обеспокоенность происходящими событиями . Действия террористов создают непосредственную угрозу для стабильности дружественного России малийского государства и могут иметь самые негативные последствия для всего окружающего региона», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

По состоянию на 25 апреля никто из соотечественников не пострадал.

Что известно о потерях

25 апреля в результате подрыва грузовика, начиненного взрывчаткой, у своей резиденции на армейской базе Кати был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара, пишет Jeune Afrique. Однако официальные источники это не подтверждали.

«Информация о гибели ключевых малийских военачальников не подтвердилась», — сообщил Африканский корпус.

По информации Telegram-канала «Военный осведомитель», в тот же день боевики в Мали сбили вертолет российского подразделения. Предварительная причина — внешнее огневое воздействие, пишет Fighterbomber.

«Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли»,

— говорится в сообщении.

Корпус не подтверждал потерю боевой единицы.

Тем временем «Военная хроника» прогнозирует, что история в Мали пока далека от завершения.

«Группировку численностью в 10–12 тысяч боевиков готовили и оснащали не для того, чтобы отступить после первых потерь. Это, в частности, касается и объектов вроде базы в Кидале и остальных объектов РФ в стране: Бамако и Кати, Гао, Тимбукту и Севарэ», — добавил Telegram-канал.

Африканский корпус сформирован в конце 2023 года и входит в структуру Минобороны РФ. Подразделение обеспечивает безопасность российских военных и экономических интересов в странах Африки. В 2024 году корпус начал работу в Буркина-Фасо и Нигере. В 2025-м российские специалисты по приглашению властей Мали начали принимать прямое участие в антитеррористических операциях. Девиз корпуса: «Осмелившийся побеждает!»