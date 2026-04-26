Белоусов вручил ордена военным КНДР

Белоусов вручил ордена выполнявшим задачи в Курской области военнослужащим КНДР
Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов во время рабочего визита в КНДР в воскресенье вручил ордена Мужества военнослужащим Корейской Народной Армии (КНА), которые проявили отвагу и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

«По приглашению Председателя Государственных дел КНДР товарища Ким Чен Ына и по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы собрались в этом зале, чтобы отдать дань глубочайшего уважения тем, кто делом доказал свою безграничную преданность Родине, воинскому долгу и присяге», – сказал Белоусов на церемонии.

Он отметил, что в этот день чествуются истинные герои нашего времени, «которые являются элитой корейских вооруженных сил, их гордостью и прочной опорой».

Также министр обороны заявил, что вручение государственных наград — это не просто признание профессионализма военнослужащих КНА. По его словам, «за каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил».

«Готовность пожертвовать собой ради выполнения поставленной задачи и спасения жизни боевых товарищей», — продолжил Белоусов.

Обращаясь к корейским военным, министр подчеркнул, что они действовали в сложнейших условиях, показывая не только блестящую выучку, но и стальной характер.

«Ваши храбрость и решительность во многом способствовали достижению нашего общего успеха. Выражаю огромную благодарность от всего российского народа и от себя лично за оказанную помощь», — добавил Белоусов.

26 апреля председатель Государственной думы Вячеслав Володин, Белоусов и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли участие в церемонии открытия в Пхеньяне музейно-мемориального комплекса, посвященного подвигу корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!