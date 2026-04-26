Лавров заявил об открытости РФ к переговорам с США по Украине

Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с США по Украине

Россия всегда открыта для контактов с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

По его словам, Вашингтон знает позицию Москвы, которая была представлена американской стороне на Аляске.

«Она была изложена в ответ на их предложение», — сказал министр.

Также он выразил уверенность, что американская переговорная команда — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — «это точно не забыли».

21 апреля газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что Уиткофф и Кушнер планируют приехать на переговоры в Россию. Затем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что их визиты востребованы, однако сказал об отсутствии конкретики по этому поводу.

