Россию атаковали более 200 украинских беспилотников. Военная операция, день 1523-й

Автозаправочная станция получила повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Донецке. Пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Фрагменты сбитых украинских беспилотников в одном из муниципалитетов Воронежской области повредили уличную линию электропередачи, три дома, автомобиль, а также гараж и ограждение, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Трубопровод с серной кислотой поврежден из-за атаки БПЛА на предприятии в Вологодской области, пострадали пять человек, они госпитализированы с ожогами, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
34 многоквартирных дома и 17 частных домов получили повреждения при ударе украинских беспилотников по Севастополю, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
🔴Минобороны: силы ПВО сбили 203 дрона самолетного типа над Россией и Черным морем.
Сегодня 1523-й день военной операции на Украине.