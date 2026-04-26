Россию атаковали более 200 украинских беспилотников. Военная операция, день 1523-й

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. В ходе атаки на Севастополь были повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов, один человек погиб. В Вологодской области из-за удара беспилотника был поврежден трубопровод с серной кислотой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.