Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на Трамп
Политика

Россию атаковали более 200 украинских беспилотников. Военная операция, день 1523-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1523-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 203 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны. В ходе атаки на Севастополь были повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов, один человек погиб. В Вологодской области из-за удара беспилотника был поврежден трубопровод с серной кислотой. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:45

Автозаправочная станция получила повреждения в результате атаки дрона ВСУ в Донецке. Пострадавших нет, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

8:29

Фрагменты сбитых украинских беспилотников в одном из муниципалитетов Воронежской области повредили уличную линию электропередачи, три дома, автомобиль, а также гараж и ограждение, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

8:20

Трубопровод с серной кислотой поврежден из-за атаки БПЛА на предприятии в Вологодской области, пострадали пять человек, они госпитализированы с ожогами, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

8:10

34 многоквартирных дома и 17 частных домов получили повреждения при ударе украинских беспилотников по Севастополю, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

8:05

🔴Минобороны: силы ПВО сбили 203 дрона самолетного типа над Россией и Черным морем.

8:00

Сегодня 1523-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
