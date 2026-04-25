Нужны ли нам рабочие из Северной Кореи? Да!

Интернет облетают ролики с северокорейскими рабочими, которые прибыли в Россию на стройки. Люди приветствуют их с воодушевлением: подтянутые, дисциплинированные, идут чуть не строем.

Вообще, северные корейцы работают у нас давно. Я их помню еще по 1990-м. У нас в Тюмени они были с конца того десятилетия точно. В 2000-е я встречала группы северных корейцев в промзонах. Они ходили под надзором политрука, который носил значок чучхе, почему-то собирали банки из-под колы, фанты. В аэропорту видела: тихие, молчаливые.

В середине 2010-х я стала встречать кореянок возле швейного цеха неподалеку от нашего дома в Петербурге. Они тоже ходили группами и от нас отличались щуплостью. Прямо очень были худые. Помню, что я даже звонила в этот цех выяснить, как они работают и на каких условиях. Мне казалось, что они находились там в рабстве. Но женщины продолжали ходить с работы и на работу, не похоже, чтобы их держали в рабстве.

Так что корейцы у нас давно. Однако если раньше скорее мы им помогали, предоставляя у себя рабочие места в годы голода и нищеты в КНДР, теперь, похоже, ситуация изменилась: мы приглашаем северных корейцев, потому что у нас нет рук. Я лично с оценкой нашего рынка труда как находящегося в жутком дефиците не согласна, у нас много и своих граждан без нормальной работы. Но дефицит, конечно, какой-то есть. И мигрантов к нам зазывают, конечно, не просто так: рабочие руки нужны.

И я думаю, что северные корейцы куда предпочтительнее таджиков, а тем более — пуштунов или непонятных индийцев из глухих сел.

Главным образом, конечно, важно, что у корейцев дисциплина. Думаю, времена уже другие, надсмотрщики от партии чучхе за бригадами не ходят. Но люди из КНДР приезжают сюда с установкой на работу как на государственное дело: их направляют на заработки централизованно, по оргнабору, для получения стране валюты и для налаживания международных связей, укрепления позиций Северной Кореи на международной арене. Корейские рабочие воспринимают поездку в Россию буквально как честь представлять свое государство за границей. Они себя чувствуют одновременно дипломатами и добытчиками для родины, я серьезно. И это куда лучше, чем неграмотный крестьянин, который едва ли научился читать, потому что рос во время гражданской войны, когда школы месяцами стояли закрытыми, и приехал сюда, потому что дома нигде не нужен.

Тем более корейцы к нам едут уже семейные: там строго — сначала отслужи, потом — заведи семью. И только после этого — заграница. КНДР не пошлет на заработки неприкаянных охламонов, которые будут здесь пить и щупать за мягкие места женщин. Может, в самой Северной Корее и горько жить при таком контроле, но мне лично приятнее иметь дело с иностранцами, чьи государства следят за их поведением в нашей стране.

Это не говоря о том, что северные корейцы все без исключения грамотные и не религиозные. И вряд ли суеверные. Я отлично помню, как несколько лет назад в Петербурге водитель-мигрант из Средней Азии высадил из маршрутки программиста с ДЦП, потому что решил, что тот плохо двигается по причине вселения в него шайтана.

В этом плане корейцы лучше, конечно. Барана на детской площадке резать не будут. Телефоны вырывать и пускаться с ними в бега — тоже вряд ли: его государство послало представлять Пхеньян в большой и сильной соседней стране, а он так опозорит партию? Да там вся семья от стыда сгорит! Другой менталитет.

Новая волна корейцев на наших стройках и на больших производствах началась еще в 2025 году, есть много отзывов о работе этих специалистов: усердные, трудолюбивые, любознательные. Часто имеют высшее образование по профилю и едут для изучения технологий строительства, инженерных новинок. По-моему, отличные вариант, если уж без мигрантов никак.

И мы корейцев знаем. Их и в СССР, и в России было много, мы привыкли жить рядом с корейцами, понимаем, какие у них ценности. Многие знают, что корейцы любят порядок, что там, где они селятся, чисто — люди это еще с советских времен усвоили. К тому же у нас с корейцами общее советское сознание. Думаю, на этой почве и браки могут быть. Если, конечно, из КНДР приедут холостые. Они все подолгу служат в армии, подтянутые, с выправкой. Я видела, как их уже сейчас приветствуют девушки: шлют «сердечки» под видео. Ничего не поделаешь, наши женщины любят иностранцев. В чем секрет, непонятно. В КНДР тоже, конечно, патриархат, в целом корейцы в обеих Кореях патриархальный народ, но в Северной у них уже другое воспитание. Женщины служат и работают наравне с мужчинами и активно представлены в органах управления. Короче, в Северной Корее женщина тоже человек, у нее больше прав, чем в Средней Азии. Так что даже если случатся какие-то союзы наших дам с корейцами, не вижу в этом ничего страшного. Думаю, ужиться с гражданином КНДР нашей даме проще, чем с мигрантом с Памира.

Я лично считаю корейский путь хорошим вариантом привлечения рабочих рук. И для КНДР наш рынок труда — тоже выгодный вариант. Площадь КНДР чуть меньше Греции и чуть больше Болгарии. При этом греков на родине живет почти 10 млн человек, болгар — 6,5 миллионов, а население КНДР — 26 млн человек. Достаточно высокая плотность. В КНДР, конечно, много сельского населения, но и там идет урбанизация, люди едут в города, где рабочих требуется все меньше, потому что у них тоже прогресс, автоматизация труда и цифровизация процессов. Даже на селе работников требуется все меньше. Им нужна работа, нам нужны работники без семей и отягощенного ваххабизмом анамнеза. Пусть приезжают!

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.