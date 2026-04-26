«Это хамло неотесанное»: российский боксер о массовой драке после боя в Турции

Российский боксер Горохов высказался о драке в Турции после боя с его участием

Российский боксер Сергей Горохов на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал массовую драку в Турции после боя с его участием, отметив, что его отношение к людям после этого не поменялось.

«Большинство людей из Турции – отличные, хорошие ребята. А это хамло, быдло неотесанное – их было меньше. В зале три тысячи человек, из них 100 такие... сумасшедшие. Люди с трибун показывали сердечки, поддерживали много женщин. В соцсетях многие извиняются от имени турецкого народа», — заявил он.

Горохов встречался на ринге с турецким боксером Эмирханом Калканом, на кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии UBO. По ходу всего боя между сторонами возникали напряженные моменты. Бой завершился победой россиянина. Местная публика оказалась недовольна тем, как боксер отпраздновал свою победу, из-за чего направилась в сторону ринга.

Несколько людей из зрителей сумели пробраться на ринг, где началась массовая драка. Люди швырялись бутылками и стульями, атаковали друг друга кулаками и ногами. Из-за произошедшего турнир был прерван, а победителя боя так и не объявили официально.

После произошедшего было начато расследование. Сотрудники правопорядка, которые занимаются этим, намерены изучить записи камер видеонаблюдения из зала, а также с мобильных устройств зрителей, которые записывали происходящее.

