Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Это хамло неотесанное»: российский боксер о массовой драке после боя в Турции

Российский боксер Сергей Горохов на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал массовую драку в Турции после боя с его участием, отметив, что его отношение к людям после этого не поменялось.

«Большинство людей из Турции – отличные, хорошие ребята. А это хамло, быдло неотесанное – их было меньше. В зале три тысячи человек, из них 100 такие... сумасшедшие. Люди с трибун показывали сердечки, поддерживали много женщин. В соцсетях многие извиняются от имени турецкого народа», — заявил он.

Горохов встречался на ринге с турецким боксером Эмирханом Калканом, на кону поединка стоял титул чемпиона мира по версии UBO. По ходу всего боя между сторонами возникали напряженные моменты. Бой завершился победой россиянина. Местная публика оказалась недовольна тем, как боксер отпраздновал свою победу, из-за чего направилась в сторону ринга.

Несколько людей из зрителей сумели пробраться на ринг, где началась массовая драка. Люди швырялись бутылками и стульями, атаковали друг друга кулаками и ногами. Из-за произошедшего турнир был прерван, а победителя боя так и не объявили официально.

После произошедшего было начато расследование. Сотрудники правопорядка, которые занимаются этим, намерены изучить записи камер видеонаблюдения из зала, а также с мобильных устройств зрителей, которые записывали происходящее.

Ранее Александр Усик анонсировал завершение карьеры.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!