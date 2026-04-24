Почему в Госдуме ополчились на россиянок, рожающих без мужей

Ну и дела! В Госдуме грозят разобраться с соло-мамами. Это Нина Останина так реагировала на новость о том, что россиянки стали чаще беременеть от доноров с помощью ЭКО. По мнению депутата, не скрепно это. И вообще вредно. Потому так женщины «рожают мужчин без стержня». Опять дам на ровном месте завиноватили!

Сначала, собственно, новость. Пишут, что за последние четыре года число женщин, сознательно выбирающих соло-материнство и реализующих свою потребность в детях с помощью доноров, выросло на 50%. Уточняют, что в основном речь идет о гражданках 30-45 лет с хорошим доходом.

Что тут так возмутило депутатов, решительно непонятно. Может, их показатель роста в 50% напугал? Так это ведь только в процентном выражении выглядит внушительно. А в абсолютном — и говорить не о чем. За год не более десяти тысяч россиянок официально рожают «для себя». При этом всего за 2025 год в России родилось более миллиона детей. Очевидно же, что рожденные от непорочного зачатия — это капля в море, менее 1%. Да их и не может быть много. Дело это непростое, затратное. Мало кто может себе позволить. Да и психологически не каждая решится. Большинство женщин все ж до последнего надеются встретить подходящего мужчину, образовать с ним ячейку общества и вместе произвести на свет новых прекрасных людей.

И вот им, женщинам, кому не выдали по квоте хорошего мужа, женщинам, которые все же решились родить и воспитать ребенка в одиночку, заработали на это дело денег, объявляют войну. Их обвиняют в том, что они подрывают какие-то устои и — мало того! — портят мужской генофонд.

Останина рассказала, что в ее ведомстве уже заказали научные исследования о влиянии на воспитание детей одинокого материнства. «Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом. Кроме того, отсутствие воли, стержня — это все результат женского воспитания», — отметила глава комитета по защите семьи.

Интересное, конечно, получается кино. Опять во всем дамы виноваты. Сначала мужа себе правильного не воспитали, потом детей рожают одни и снова воспитывают их не пойми как. Да прервется ли когда-нибудь этот порочный круг? А если его прервут наконец наши депутаты (у них-то и со стержнем, и с волей все в полном порядке), то гарантируют ли они одиноким женщинам личное счастье, обеспечат ли их правильными, без всяких там налетов, мужчинами, готовыми радостно размножаться? И в какую очередь нужно будет встать дамам за таким сокровищем?

Удивительно, но еще в Госдуме говорят и о гендерной несправедливости, которую якобы провоцирует донорское оплодотворение. Объясняют, неправильно, дескать, когда женщины могут беременеть без мужа, а для мужчин запрещено суррогатное материнство. Но это ведь не к женщинам вопрос, а к законотворцам. Считаете, что запрет для мужчин несправедлив, уверены, что общество с этим согласно, — меняйте правила. Я вот, например, против суррогатного материнства. Не для мужчин, а вообще для всех. Я вижу в этом серьезные социальные риски, считаю это психологически травматичным для женщин, зарабатывающих вынашиванием детей для других. Но моим мнением можно и пренебречь. Если будет общественный консенсус, то — ок. Но странно ведь пинать женщин, за то, что не по их вине от чего-то там страдают мужчины.

Ну и в целом посыл разобраться с женщинами некрасивый и странный. Причем с женщинами, которые хотят и готовы быть матерями. Государство же вроде за демографию, за повышение рождаемости. Так чего ж оно лупит по своим?

Мы наблюдали много странных и даже откровенно диких инициатив в борьбе за эту самую демографию. У нас то 16-летних призывают поскорее размножаться. То у женщин, планирующих аборт, предлагают выкупать детей в пользу государства. То оральные контрацептивы грозят запретить. То отключать интернет по ночам думают. Словом, всеми правдами и неправдами хотят заставить рожать тех, кто не хочет, не созрел для родительства, не заработал на него. Казалось бы, да повернитесь вы уже лицом к тем, кто хочет, готов и может! И вот — пожалуйста. Таких не то что не поддерживают, топтать начинают. Дурдом!

И вот еще момент. В Госдуме ополчились на женщин, сознательно выбирающих соло-материнство. А как быть с почти пятью миллионами женщин, которые остались одни с детьми в силу обстоятельств? С теми, кому мужчины попались-таки без стержня — сломавшиеся, растворившиеся в тумане. С теми, кто пашет на демографическом поле за себя и за того парня, и кто несмотря ни на какие трудности все же вывозит эту телегу — поднимает детей, воспитывает новых граждан. Может, матерям-одиночкам не по убеждению, а по ситуации тоже пора объявить войну за дискредитацию традиционных ценностей?

Или все-таки стоит попытаться зайти с другого конца? Нет-нет, я не предлагаю отстать от женщин и взяться за мужчин — начать принудительно укреплять их стержни, что бы это ни значило, и как-то там их перевоспитывать. Отстать давно следует от всех. Кошмарить народ — так себе затея. Рожать — не долг, не обязанность. А правильно рожать — тем более.

Пора уже государству попрощаться с образом контрол-фрика и вспомнить, что родительство — это добрая воля. Вот ее, эту добрую волю, можно поощрять, да. Если есть желание и ресурсы, если хочется процветания и социального благополучия. А если возможностей нет, то, как говорится, лучше просто отпустить ситуацию. Уж люди сами как-нибудь разберутся со своей жизнью. Может статься, что и государству какой-нибудь будет профит. Причем совершенно бесплатно.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.