Создатель видеоигр и репетитор. Что известно о стрелявшем на ужине с Трампом?

CBS News: стрелявшим на ужине с Трампом оказался разработчик видеоигр и репетитор

Коул Томас Аллен, стрелявший на приеме с участием Трампа, во время задержания, 26 апреля 2026 года

Подозреваемым в стрельбе на ужине с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. После ареста Аллен заявил о своем желании застрелить чиновников администрации Трампа. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой.

31-летний Коул Томас Аллен, подозреваемый в стрельбе во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился президент США Дональд Трамп со своей супругой, занимается разработкой видеоигр, сообщает телеканал CBS News.

«Он самозанятый разработчик видеоигр, который подрабатывает преподавателем в компании, специализирующейся на репетиторстве и подготовке к вступительным экзаменам в колледж», — говорится в публикации.

В профиле Аллена в социальной сети LinkedIn указаны степень бакалавра в области машиностроения и степень магистра в области компьютерных наук. В 2017-м он окончил Калифорнийский государственный университет. Мужчина работал в репетиторской фирме C2 Education в городе Торранс в штате Калифорния, в декабре 2024 года получил корпоративную награду «Учитель месяца».

По информации New York Post, в октябре 2024-го Аллен пожертвовал $25 на президентскую кампанию представителя демократов Камалы Харрис .

Стрельба произошла вечером 25 апреля (в ночь на 26 апреля по московскому времени) в отеле Washington Hilton. Аллен попытался прорваться через контрольно-пропускной пункт возле отеля, где проходил ужин, и открыл огонь. В результате пострадал сотрудник Секретной службы, его уже выписали из больницы. Подозреваемого задержали на месте.

«После ареста он заявил правоохранительным органам о своем желании застрелить чиновников администрации Трампа», — утверждает CBS News.

Позже Трамп опубликовал в социальных сетях фотоснимок, на котором был запечатлен Аллен. Мужчина лежал на полу без рубашки со связанными за спиной руками. Он был вооружен дробовиком, пистолетом и ножами и, предположительно, действовал в одиночку.

Злоумышленник не получил ранений, однако его доставили в больницу для обследования. Позже ему предъявили обвинения. Он предстанет перед судом 27 апреля.

«Трус попытался устроить национальную трагедию. Он недооценил возможности Секретной службы США по обеспечению безопасности и был остановлен при первом же столкновении», — подчеркнул замдиректора Секретной службы Мэтью Куинн в социальной сети Х.

По предварительной информации, подозреваемый был постояльцем отеля Washington Hilton, где проходил ужин с Трампом. Сейчас сотрудники ФБР проводят обыск в его доме в Калифорнии.

В этом же отеле в 1981 году, 45 лет назад, было совершено покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана. Глава государства был ранен — пуля, выпущенная из револьвера 25-летним Джоном Хинкли — младшим, застряла в легком, остановившись всего в 25 мм от сердца.

Реакция на покушение на Трампа

Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с Дональдом Трампом после инцидента со стрельбой. В частности, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что с облегчением воспринял информацию о том, что Трамп с супругой не пострадали.

«Выражаю наилучшие пожелания их дальнейшей безопасности и благополучия. Насилие недопустимо в демократическом обществе и должно быть решительно осуждено», — отметил он в Х.

Аналогичные по содержанию заявления сделали премьер-министр Японии Санаэ Такаити и канцлер Германии Фридрих Мерц. Президент Сербии Александар Вучич назвал политическое насилие «воплощением трусости».

«Я решительно осуждаю вооруженное нападение на Дональда Трампа и его семью. <…> Политическое насилие — это воплощение трусости. Оно подрывает стабильность государств и усугубляет существующие разногласия», — подчеркнул он в Х.

Глава евродипломатии Кая Каллас призналась, что «испытала облегчение» , когда узнала, что глава Белого дома не пострадал. «Встреча в честь свободной прессы не должна была стать сценой страха», — написала она в Х.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что был потрясен этим инцидентом. По его мнению, речь идет «о повторном покушении на убийство» президента США.

«Сакральная жертва»

Трамп после этого инцидента может превратиться в «сакральную жертву» так называемого «глубинного государства», заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Это ему в плюс, это повысит его рейтинг. Вполне возможно, это будет повышение не очень долгое (до выборов в конгресс еще десять раз забудут об этом покушении), но понятно, что такое покушение на руку Трампу, потому что он превращается в сакральную жертву, что он такой борец со всеми неприятелями, включая и глубинное государство», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Также повышению политического рейтинга Трампа способствует и тот факт, что стрельба произошла именно в том месте, где было совершено покушение на Рейгана, добавил Блохин.