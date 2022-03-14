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Куда сейчас можно улететь из России прямым рейсом

После введения очередных пакетных санкций прямые перелеты из России в большинство стран мира стали недоступны. Вся Европа, США, Канада закрыла свое небо для российских авиакомпаний, в другие страны рейсы невозможны из-за опасений перевозчиков по поводу арестов самолетов. Тем не менее, полететь прямым рейсом из России все еще можно почти во все страны СНГ и ЕАЭС, на популярные курорты Турции, ОАЭ и Катара. В Азию напрямую можно улететь во Вьетнам, а также в Индию и Бахрейн.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

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