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Куда можно улететь прямым рейсом из России

По данным Росавиации, российские авиакомпании доставляют пассажиров и грузы в 22 страны мира. В ряде стран, куда россияне могут долететь прямыми рейсами, сохраняются коронавирусные ограничения. Так, чтобы попасть на Шри-Ланку и Сейшелы, в Лаос, Китай, Иран, Азербайджан, Туркмению, Таджикистан и Венесуэлу придется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

При этом Китай и Туркмения не принимают туристов из России, въехать можно по учебе или работе. Для поездки в Индию не понадобится сдавать ПЦР, однако нужно будет получить визу. Она также понадобится в Иране и на Шри-Ланке. Прямым рейсом нельзя попасть в Грузию и Монголию, однако в эти страны можно въехать на автомобиле.


В Ассоциации туроператоров России рассказали, что самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в новогодние праздники стали Турция, ОАЭ и Египет.

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