Куда можно улететь прямым рейсом из России
При этом Китай и Туркмения не принимают туристов из России, въехать можно по учебе или работе. Для поездки в Индию не понадобится сдавать ПЦР, однако нужно будет получить визу. Она также понадобится в Иране и на Шри-Ланке. Прямым рейсом нельзя попасть в Грузию и Монголию, однако в эти страны можно въехать на автомобиле.
В Ассоциации туроператоров России рассказали, что самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в новогодние праздники стали Турция, ОАЭ и Египет.