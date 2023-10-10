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Инфографика

Конфликт между Израилем и Палестиной

Исламистское палестинское движение ХАМАС неожиданно атаковало израильские города со стороны сектора Газа 7 октября, в Шаббат – день, в который евреи воздерживаются от работы. ХАМАС заявил, что начал операцию в ответ «на преступления против палестинцев и посягательства на мечеть Аль-Акса» на Храмовой горе. После этого израильская армия атаковала сектор Газа.
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Алина Джусь/"Газета.Ru"

ХАМАС заявил, что будут расстреливать пленных, если израильская армия нанесет удар по сектору Газа без предупреждения.

В 1947 году, согласно Плану ООН по разделу Палестины, на территории должны были создать два государства: арабское и еврейское. Однако арабское государство так и не создали.

Палестина — частично признанная арабская страна. В ее часть де-юро входит сектор Газа. Какое-то время его контролировал Израиль. В 2007 году на территории произошел переворот, после чего к власти пришел ХАМАС. Посмотреть, как разделена территория сейчас, можно в инфографике «Газеты.Ru».

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