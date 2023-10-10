Конфликт между Израилем и Палестиной
ХАМАС заявил, что будут расстреливать пленных, если израильская армия нанесет удар по сектору Газа без предупреждения.
В 1947 году, согласно Плану ООН по разделу Палестины, на территории должны были создать два государства: арабское и еврейское. Однако арабское государство так и не создали.
Палестина — частично признанная арабская страна. В ее часть де-юро входит сектор Газа. Какое-то время его контролировал Израиль. В 2007 году на территории произошел переворот, после чего к власти пришел ХАМАС. Посмотреть, как разделена территория сейчас, можно в инфографике «Газеты.Ru».