Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Инфографика

Как вырастут штрафы для водителей в 2025 году

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству подготовил поправки, повышающие штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. Документ уже прошел первое чтение, депутаты собираются рассмотреть его во втором чтении 12 декабря.

За непристегнутый ремень безопасности у водителя предлагают штрафовать на 1,5 тыс. вместо 1 тыс. рублей. За превышение скорости и несоблюдение требований знаков или разметки штраф с возможных 500–5 тыс. рублей вырастет до 750–7,5 тыс. рублей. Документ также предполагает повышение штрафов за пьяную езду с 30 до 45 тыс. рублей. Столько же придется заплатить за отказ от проверки на опьянение.

Также комитет предложил вдвое уменьшить скидку за быструю оплату штрафов — с 50 до 25%.

Как изменятся штрафы для водителей — в инфографике «Газеты.Ru».

close
100%
Алина Джусь/"Газета.Ru"

Картина дня
Штрафы больше, скидка — меньше: сколько будут платить нарушители ПДД с 2025 года
Увеличенные штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 января 2025 года
Путин заявил, что «Орешник» заменит ядерное оружие. Военная операция, день 1021-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1021-й день
Бомж-миллиардер: в Москве задержали бездомного участника СВО
В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером и участником СВО
Израиль уничтожил большое количество военной техники бывшей сирийской армии
Суд приговорил белгородца к 16 годам колонии за поддержку террористов
Ученые нашли бактерию, способную поглощать опасную радиацию
Врач объяснил, чем опасны угги зимой
Новости и материалы
Тейлор Свифт потратила $197 миллионов на премии для персонала
США выделили Украине $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ
Игрок «Спартака»: мы смогли бы достойно выступить в Лиге чемпионов
В МАГАТЭ сообщили об ударе дрона по автомобилю агентства на пути к ЗАЭС
Студент колледжа попал под поезд после лекции о травматизме на железной дороге
Мошенники ограбили российских контрактников-иностранцев
Альфонс обокрал жительницу Подмосковья на полмиллиона рублей
В МИД России заявили, что Асад находится в безопасности
В Турции заявили о намерении продолжать вести взвешенную политику по Украине
В Испании отменили концерт Лаймы Вайкуле
Девушка-боец показала грудь в мини-бикини
Пилот без прав посадил самолет на дорогу под Ульяновском
Суд вынес приговор мужчине за перевозку взрывчатых веществ в иконах
Российский снайпер победил в снайперской дуэли двух снайперов ГУР Украины
Беременная Меган Фокс рассталась с Machine Gun Kelly
Защитник «Динамо» оценил уровень лучшего нападающего команды
Суд взыскал повторную компенсацию с петербургской школы, где учителя обзывали детей
Суд арестовал бизнес и имущество владельца магазина «Плеер.ру»
Все новости
Хинштейн заявил, что ни один курский чиновник пока не покаялся
Нобелевские лауреаты выступили против Кеннеди-младшего на посту главы минздрава
В Болгарии допустили прекращение транзита газа из-за санкций против Газпромбанка
В Госдуме обсудят возврат оценок за поведение в школах
Юра Борисов — первый в истории россиянин с номинацией на «Золотой глобус». Как он к этому пришел?
Юра Борисов получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в «Аноре»
Побег с Украины и ипотека в Подмосковье. Как сейчас живет Таисия Повалий
Певице Таисии Повалий исполнилось 60 лет
Начальница Бонда и русская княгиня: лучшие роли Джуди Денч
Дыба, крысы, белая комната: самые жестокие пытки человечества
40 лет назад Генассамблея ООН приняла Конвенцию против пыток
Цифровой формат. Как электронный документооборот экономит время
«Госключ» дал возможность получить 430 государственных и региональных услуг
Новогодние праздники – 2025 в Москве: куда сходить и чем заняться
Как отметить Новый год в Москве: какие мероприятия пройдут на Красной площади и не только
«Воспользоваться хаосом и неразберихой»: захватит ли Израиль Сирию?
Полковник Ходаренок: Израиль ограничится захватом Голанских высот в Сирии
В Колумбии поймали беглого россиянина. Он угнал катер начальника полиции и утопил труп в озере
Убийцу и угонщика яхт из Петербурга задержали в Колумбии после 9 лет розысков
Звонки с Украины, сбор ДНК у контрактников и ядерное оружие: Путин провел встречу с СПЧ
Путин отметил вклад СПЧ в оказание помощи участникам СВО и их семьям
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами