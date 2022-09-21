Инфографика

Частичная мобилизация в России. Инфографика

Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Правительству поручено осуществить финансирование этого мероприятия и принять «необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации», высшим должностным лицам субъектов РФ президент поручил обеспечить призыв граждан на военную службу в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны для каждого субъекта.

Указ о мобилизации вступил в силу 21 сентября. В России начали открываться призывные комиссии по частичной мобилизации.

Что известно о мобилизации на данный момент — в инфографике «Газеты.Ru».
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