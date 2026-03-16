Роскосмос и Радио DFM представят аудиовизуальное шоу в рамках Недели космоса

10 апреля в VK Stadium пройдет масштабное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night», организованное Роскосмосом и Радио DFM (входит в «Русскую Медиагруппу») в рамках Недели космоса. Событие станет бесплатным и объединит более 5 тысяч участников для погружения в атмосферу космического приключения.

Гостей мероприятия ждет музыкально-технологическое шоу нового поколения, объединяющее историю отечественной космонавтики, современные сценические технологии и живые выступления артистов. На сцену выйдут Filatov & Karas, Bearwolf, Тося Чайкина, DJ Smash, MOT, и другие звезды. Уникальные постановки напомнят зрителям о знаковых космических открытиях и расскажут, как развивается отрасль сегодня.

«Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» открывает новую страницу в продвижении космической культуры среди молодежи. Это уникальная возможность показать исторический опыт советско-российских первопроходцев космоса и современные технологии через искусство. Задумывая это шоу, мы стремились вдохновить молодое поколение на новые свершения, пробудить интерес к науке и технике, стимулировать творческое мышление и мотивировать молодых людей к выбору профессий в области высоких технологий», — заявила директор Департамента информационной политики Госкорпорации «Роскосмос» – куратор Недели космоса 2026 Ксения Даниленко.

«2026 год отмечает 65 лет со дня первого полета человека в космос. Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» станет связующим звеном между историей и современностью, проведет зрителей через ключевые этапы освоения космоса – от первых полетов до будущих миссий. В рамках Недели космоса мы вместе с Роскосмосом хотим через масштабное, зрелищное событие вовлечь тысячи людей, в первую очередь молодежь, в историю нашей большой страны и напомнить о великих достижениях», – рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» Алла Володина.

«Радио DFM всегда создает атмосферу драйва и постоянного движения. И для нас «включить тусовку» в рамках Недели космоса – это возможность не только задать настроение, но и стать транслятором социально значимой информации. Наша цель – погрузить молодежную аудиторию, тех, кто выбирает жизнь на полную громкость, в историю, которая является наследием каждого из нас», – главный редактор и программный директор Радио DFM Михаил Кортиков.

«Первые в космосе. Cosmo Night» станет событием, которое соединит прошлое и будущее, позволив зрителям пережить важные вехи истории отечественной космонавтики. Участники не только вдохновятся подвигами героев, но и увидят образ космического будущего. Симфония света, звука и цифровых эффектов создаст ощущение полного погружения.

Мероприятие проводится в рамках Недели космоса, учрежденной указом президента России Владимира Путина в 2025 году для популяризации достижений отечественной космонавтики. Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» пройдет в VK Stadium 10 апреля – участие бесплатное и осуществляется по предварительной регистрации.