На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Роскосмос и Радио DFM представят аудиовизуальное шоу в рамках Недели космоса

10 апреля в VK Stadium пройдет масштабное аудиовизуальное шоу «Первые в космосе. Cosmo Night», организованное Роскосмосом и Радио DFM (входит в «Русскую Медиагруппу») в рамках Недели космоса. Событие станет бесплатным и объединит более 5 тысяч участников для погружения в атмосферу космического приключения.

Гостей мероприятия ждет музыкально-технологическое шоу нового поколения, объединяющее историю отечественной космонавтики, современные сценические технологии и живые выступления артистов. На сцену выйдут Filatov & Karas, Bearwolf, Тося Чайкина, DJ Smash, MOT, и другие звезды. Уникальные постановки напомнят зрителям о знаковых космических открытиях и расскажут, как развивается отрасль сегодня.

«Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» открывает новую страницу в продвижении космической культуры среди молодежи. Это уникальная возможность показать исторический опыт советско-российских первопроходцев космоса и современные технологии через искусство. Задумывая это шоу, мы стремились вдохновить молодое поколение на новые свершения, пробудить интерес к науке и технике, стимулировать творческое мышление и мотивировать молодых людей к выбору профессий в области высоких технологий», — заявила директор Департамента информационной политики Госкорпорации «Роскосмос» – куратор Недели космоса 2026 Ксения Даниленко.

«2026 год отмечает 65 лет со дня первого полета человека в космос. Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» станет связующим звеном между историей и современностью, проведет зрителей через ключевые этапы освоения космоса – от первых полетов до будущих миссий. В рамках Недели космоса мы вместе с Роскосмосом хотим через масштабное, зрелищное событие вовлечь тысячи людей, в первую очередь молодежь, в историю нашей большой страны и напомнить о великих достижениях», – рассказала заместитель генерального директора по маркетингу и стратегическим коммуникациям «Русской Медиагруппы» Алла Володина.

«Радио DFM всегда создает атмосферу драйва и постоянного движения. И для нас «включить тусовку» в рамках Недели космоса – это возможность не только задать настроение, но и стать транслятором социально значимой информации. Наша цель – погрузить молодежную аудиторию, тех, кто выбирает жизнь на полную громкость, в историю, которая является наследием каждого из нас», – главный редактор и программный директор Радио DFM Михаил Кортиков.

«Первые в космосе. Cosmo Night» станет событием, которое соединит прошлое и будущее, позволив зрителям пережить важные вехи истории отечественной космонавтики. Участники не только вдохновятся подвигами героев, но и увидят образ космического будущего. Симфония света, звука и цифровых эффектов создаст ощущение полного погружения.

Мероприятие проводится в рамках Недели космоса, учрежденной указом президента России Владимира Путина в 2025 году для популяризации достижений отечественной космонавтики. Шоу «Первые в космосе. Cosmo Night» пройдет в VK Stadium 10 апреля – участие бесплатное и осуществляется по предварительной регистрации.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами