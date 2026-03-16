ДомКадров.ру опубликовал обзор зарплат в Москве

Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

По данным аналитической службы портала ДомКадров.ру, средняя зарплата в Москве на сегодняшний день составляет 110 615 рублей (исключая вахтовые вакансии).

Начиная с сентября прошлого года уровень зарплат демонстрирует устойчивый рост. Высокие зарплаты наблюдаются у военных специалистов, а также у профессионалов рынка недвижимости.

Наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве: техник, инженер военной техники, вооружения — 377 640 рублей, риэлтор по аренде коммерческой недвижимости — 371 962 рублей, имплантолог — 356 741 рублей, слесарь-сборщик ЛА — 355 585 рублей, риэлтор — 355 363 рублей, водитель бензовоза — 346 518 рублей, оператор БПЛА — 344 436 рублей, финансовый директор — 338 393 рублей, пилот — 337 231 рублей, продажа недвижимости — 335 122 рублей, стоматолог-ортопед — 330 913 рублей.

Москва занимает 1 место из 50 по общему уровню зарплат в России. Таким образом, уровень зарплат высокий.

В первой десятке городов большинство занимают города столичной агломерации, что неудивительно из-за высокого уровня экономической активности в регионе.

По мнению многих экономистов, перспективы роста зарплат в столице и состояние рынка труда в целом будет во многом зависеть от геополитической ситуации. При сохранении нынешнего статус-кво по прежнему высоким будет оставаться спрос на специалистов в военной области, в то время как в других сценариях возможен быстрый рост спроса в традиционных гражданских секторах.

Подбор вакансий осуществляет искусственный интеллект на основе нейронной сети, разрабатываемой специалистами ДомКадров.ру с 2007 года и постоянно совершенствуемой по настоящий момент. Например, при поиске вакансий зубного врача не учитываются вакансии зубного техника из-за слова «зубной», но включаются, в том числе, вакансии стоматолога и дантиста, так как они подходят по смыслу.

