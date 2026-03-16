Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам форума «Здоровое общество»

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам форума «Здоровое общество». Мероприятие проходит 16–17 марта 2026 г. в Москве на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы».

«Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют системное значение. Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, определить основные тенденции и перспективы развития отечественного, в том числе высокотехнологичного здравоохранения, превентивной и персонализированной медицины. И конечно, важное место в повестке вашей встречи занимают вопросы просвещения, продвижения в обществе ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, международного партнерства в области медицины», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава Российского государства выразил уверенность, что форум пройдет в конструктивном ключе, предоставит участникам прекрасную возможность обменяться опытом, лучшими практиками и новейшими разработками. Послужит достижению национальных целей развития – в здравоохранении, демографии, социальной сфере.

Владимир Путин пожелал участникам плодотворной работы, интересных, содержательных дискуссий и всего самого доброго.

