Опубликована расширенная деловая программа форума «Здоровое общество»

Объявлены участники деловой программы форума «Здоровое общество», который состоится 16–17 марта 2026 г. на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва). Организатором Форума выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Тематика форума «Здоровое общество» полностью соответствует стратегическим приоритетам государственной политики в сфере здравоохранения. Обсуждение вопросов профилактики, доступности медицинской помощи и формирования культуры здорового образа жизни имеет прямое значение для достижения национальной цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Практический характер Форума позволяет объединить экспертный потенциал отрасли и сформировать решения, направленные на устойчивое развитие системы здравоохранения», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В деловой программе Форума примут участие: Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Инна Святенко, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова, статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева, первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Татьяна Яковлева, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации Андрей Каприн, директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации Ольга Кобякова, исполняющий обязанности генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения Российской Федерации Валентина Косенко, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина, управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Евгений Шляхто и другие.

В 2026 году Форум выступит платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС и ШОС. В рамках пленарной сессии будут представлены лучшие страновые и региональные практики по укреплению общественного здоровья.

На полях Форума состоится награждение победителей конкурса «Технологии для здоровья человека». Конкурс проводится для выявления наиболее перспективных наукоемких технологий в сфере обеспечения здоровья населения и создания инфраструктуры для их внедрения в здравоохранение. Цель конкурса – определение перспективных разработок, которые могут быть внедрены в стране.

Отдельное внимание эксперты уделят вопросам здоровья будущих поколений, профилактике неинфекционных заболеваний, развитию фармацевтической отрасли, а также развитию современной реабилитологии.